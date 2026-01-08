Мадуро скоро потянет Путина на дно

Оставим в стороне дебаты – имела администрация Трампа право на операцию по аресту Мадуро или не имела, и оценим перспективы.

Ещё древние греки пришли к выводу: законность и справедливость – это разное, иногда до противоположности. Философы-софисты доказывали – любая несправедливость может стать законностью, если получит большинство голосов в каком-нибудь законодательном собрании. Легисты (законники) ругали софистов, но не могли возразить по существу. С тех пор мало что изменилось. Обзор дискуссии от античности и до индустриализма можно посмотреть в книге Дениса Кирюхина "Дискурси справедливості в історичному контексті" (Київ, 2021).

С позиций справедливости и законности администрация Трампа имела все основания для ареста Мадуро. Он был наркоторговцем, как и Асад, что показали революционеры, когда вскрыли его склады и лаборатории. За тем и за другим стояла Москва, не только как политическая "крыша". Можно уверенно утверждать – это русские подтолкнули Мадуро к масштабному производству наркотиков и не для внутреннего потребления.

Когда Мадуро начнёт это рассказывать, то будет информационный взрыв не меньший, чем из-за его ареста. Когда аналогичная информация пойдёт из Венесуэлы, а она пойдёт, то режиму "путина" будет не по себе. "Путин" и его рать с 2012 г. стали по нарастающей продвигать нарратив: расея – оплот традиционных ценностей. Но наркотики, тем более синтетические, не значатся среди таких ценностей нигде. Даже в конституцию РФ они не внесены в раздел о традиционных ценностях и заветах предков.

По этой причине Орбан уже 5 января заявил, что сейчас не лучшее время для визита "путина" в Будапешт, но намекнул, что весной перед выборами Венгрию могут посетить "высокопоставленные лидеры США". Не будем гадать, Орбана попросили из Белого дома сказать это или он сам догадался. Слишком очевидно, к Трампу вместе с Мадуро попала крупная "козырная карта" и вопрос лишь в том, когда он зайдёт с неё.

Так как кремлёвцы мурыжат "20 пунктов", прекращение огня и отменили обмен 1200 военнопленными под Новый год, то Трамп начнёт постепенно разыгрывать эту карту. В интересах Орбана как можно раньше отмежеваться от "путина" и РФ в канун выборов в Венгрии, что он и делает.

Так что, посыл профессора Соловья от 4 января – кремлёвцы помогли Трампу с арестом Мадуро в обмен на некие уступки в переговорах об Украине, означает одно из двух: или кремлёвцы совсем лохи и сами вырыли себе яму или в голове у профессора валдайский холодильник. В реальности ни то, ни другое. Просто новость об аресте Мадуро застала их врасплох. Профессор пытается выручить и заливает венесуэльское "вино" в старый сосуд о Трампе как "агенте Краснове" с 1980-ых.

Трамп дал чавистам месяц для раздумий. США выпустили 4 января предупреждение – всем кораблям до 2 февраля рекомендуется не подходить к берегам Венесуэлы. Илон Маск в этот день заявил: "Старлинк" до 3 февраля будет бесплатно предоставлять венесуэльцам Интернет. На следующий день врио президента Дельси Родригес заявила о готовности к сотрудничеству с США по всем вопросам. До начала февраля предстоит доказать это на практике. В том числе назначить дату президентских выборов и допустить на них Марию Карину Мачадо. Трамп человек деловой и не любит бюрократию с её проволочками.

Ответно Трамп тоже 5 января призвал компании "Экссонмобил" и "Шеврон" быстро решиться на возврат к добыче нефти в Венесуэле, иначе он прекратит давить на Родригес о выплате им соответственно 18 млрд. и 2 млрд. долларов компенсации за конфискации времён Уго Чавеса. Появилась и информация – США начинают выпускать танкеры из Венесуэлы, так как хранить её после двух месяцев блокады негде, несмотря на падение добычи.

По данным Би-Би-Си в ноября 2025 г. в Венесуэле добывали лишь 600 тыс. баррелей в сутки против 3 млн. в 2015 г. Причины не столько технические – износ оборудования и прочее, как просьбы Москвы с 2015 г. плавно снижать её добычу. Тогда нефтянка РФ из-за нападения на Украину попала под ограничения США и Европы на покупку оборудования и включился план постепенного вытеснению её с мирового рынка. РФ по доказанным запасам нефти на восьмом месте в мире. У неё 80 млрд. баррелей, у Кувейта и ОАЭ – 102 и 113 млрд. Дальше идут Ирак – 145 млрд., Иран – 209 млрд., Саудовская Аравия – 267 млрд. и на вершине Венесуэла с 303 млрд. Ливия с 49 млрд. и США с 45 млрд. следуют за РФ. В Китае разведано 28 млрд. баррелей, если верить его статистике. Поэтому КНР лидер в переходе на электроавтомобили.

При таких раскладах кремлёвцы логично стали выбивать с рынка Ливию и Венесуэлу, что вполне удалось. Но Москва должна была как-то компенсировать чавистам снижение добычи и это не могли бы только взятки. При Чавесе на нефтедолларах держались все социальные программы, закупалось продовольствие и ширпотреб, и нефтяники были рабочей аристократией как шахтёры Донбасса в СССР. Детей нефтяников принимали на льготных условиях в университеты, и они не платили за обучение. Надо было предложить чавистам что-то взамен.

Заменой стало производство и контрабанда наркотиками по старым связям ещё КГБ. Это вполне укладывалось в "левый" нарратив ХХ в. – обрушить США и Запад через ввоз наркотиков. Кремлёвцы растолковали чавистам – после нападения на Украину началась решающая фаза вселенской войны с "империализмом Запада", и для полной победы вам надо снизить добычу нефти. Так как чависты сами жили в этом "пузыре", то уговаривать их пришлось недолго.

Но на практике этот гениальный "революционный" план стал сбоить – наркотики не покрывали все потери от снижения добычи нефти. В результате снизились закупки еды за рубежом, сократились социальные программы и был период, когда Мадуро стал выдавать всё по талонам. Поэтому пришлось заняться ещё и кустарной добычей в джунглях золота, драгоценных и полудрагоценных камней. Рядом в Колумбии партизаны и бандиты давно занимались этим и их пригласили поделиться опытом. Вышло что-то похожее на добычу янтаря на Волыни перед Майданом 2013 г.

Чависты инвестировать в это не хотели и де-факто разрешили промышлять всем, при условии регулярных, но произвольных выплат. Так возник "Картель Солнц". Криминал и "лихие людишки" быстро нагнули старателей и стали принуждать местных работать на приисках. В испаноязычных СМИ и в "Франс-пресс" за 2024-2025 г. можно найти статьи на эту тему от журналистов, побывавших в Венесуэле. В том числе о случаях убийств за отказ копать. Боливаринский социализм оказался весьма неприглядной штукой. Сами силовики добычей не занимались, они собирали дань и были арбитрами между баронами картеля. Военный вертолёт лучшее средство для контроля за тем, кто и чем занимается в джунглях.

Но промыслы тоже не покрывали потерь от падения добычи нефти. Поэтому Мадуро занялся майнингом крипты. Получились перегрузы энергосети и в 2023-2024 г. были крупные блэкауты. Чависты обвиняли в них империалистов США и оппозицию, но в итоге майнинг снизили. До этого безграничная печать бумажных денег что-то временно решала, но в итоге привела к сказочной инфляции.

Чависты совершили все ошибки марксистов-маоистов, уверенных: "корову" кормить не обязательно, главное доить её. Можно поэкспериментировать и дальше в стиле "красных кхмеров", но Трамп жёстко сказал: "Хватит. У меня в планах разобраться с РФ".

К тому же Мадуро в январе 2025 г. глубоко задел лично Трампа. Устроил за пять дней до его инаугурации резню в колумбийском штате Кататумбо на границе с Венесуэлой. Две "левые" партизанские группировки ни с того ни с сего начали междоусобную войну, при том, что все давно помирились и президент в Колумбии "левый". О группировке "33-ий фронт" до этого вообще никто не слышал. Она стала убивать местных жителей за отказы выполнять её распоряжения, провела показательные казни, и из этой части штата бежало 36 тыс. человек. В Старом Свете за этим мало следили, все смотрели на шляпку Мелони, но в Новом Свете резня в Кататумбо шла в одном новостном ряду с инаугурацией Трампа.

Можно не сомневаться, Трампу очень хочется узнать у Мадуро, кто был заказчиком резни в Кататумбо. Явно это была не идея Мадуро, а кремлёвской подворотни. Почему-то вспоминается речь Патрушева-старшего осенью 2024 г., что у Трамп есть обязательства перед силами, которые сделали его президентом. Фраза шаблонная, но кремлёвские боты и прочие упорно твердили одно время – эти силы не буржуи, не масоны, и не рептилоиды, а ФСБ, и что Трамп агент кремля. Если Мадуро, его жена или люди из окружения Родригес расскажут, кто был заказчиком резни в Кататумбо, то это будет ударом по Москве более сильным, чем наркотрафик и дела "Картеля Солнц". О нарративе про войну "глобального Юга" с Западом можно будет забыть.

У чавистов и Родригес кроме желания вернуться к стабильном потоку нефтедолларов и к раздачам денег по соцпрограммам есть и другие веские причины для сделки с Трампом. Он может выбросить груды компромата на них, и нельзя отделаться фразой "Это выдумки империалистов США". Особенно, когда очень хочется продавать в Китай нефть, добытую "империалистами" США, и Трамп ничего против не имеет. Он только за и надеется, что нефть Венесуэлы серьёзно потеснит в Китае нефть из РФ.

По этой причине китайские коммунисты не сильно возбудились из-за переезда Мадуро на постоянное жительство в Нью-Йорк. Гораздо больше возбудился его мэр Мамдани и так, что назвал эту операцию "актом войны". Камала Харрис тоже осудила Трампа, но в более бюрократических шаблонах.

Мамдани обеспокоен, поскольку в 2019 г. Эпштейн повесился со второй попытки в тюрьме на Манхэттене и её закрыли. В городе осталась только тюрьма в Бруклине, которая не дотягивает до пяти звёзд. В неё и поместили Мадуро с женой, и теперь республиканцы смогут называть Мамдани "фашистом" за то, что тюрьма не на уровне. Республиканцы будут разыгрывать "козырные карты", появившиеся у них после ареста Мадуро не только во внешней политике, но и на выборах.