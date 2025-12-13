Лукашенко отпетлял?

США таки сняли санкции с беларуской калийной отрасли. Предсказуемо, особенно после того как калийные удобрения были включены в списко стратегических материалов для США. И это очень много меняет и запускает следующие процессы. В частности:

1. Беларусь и Россия -- калийные войны/дружба. Беларуськалий и Уралхим на двоих контролируют до 40% мирового рынка калийных удобрений. Оба произволителя способны поставлять на экспорт до 10 млн тонн в год (каждый). Но в Беларуси в 2018 году началось строительство сразу двух ГОКов - Петриковскийй (как часть Беларуськалия) и Славкалий (принадлежал Гуцериеву). Оба - с проектной мощностью по 2,5 млн тонн. То есть баланс объёмов между Минском и Москвой склонялся в сторону Минска. Оба ГОКа должны были заработать в 2021. Поэтому не удивительно, что в 2020, когда говорили о возможных спонсорах политических процессов в Минске называли фамилию Мазепин (владелец Уралхима). Далее - санкции и запуск ГОКов откладывается. А Беларусь теряет часть премиальных рынков. Туда заходит РФ (они постоянно конкурировали за рынки сбыта). 2022 - зерновая сделка. Это не только про порты. В день подписания документов в США выходит General License которая освобождает российские удобрения от действия санкций. Чтобы вы понимали, 2021 цена на бирже в ванкувере $212/тонна (условия FOB), 2022 лето - $1247/тонна. РФ получила свои сверхприбыли и копенсировала эффект санкционного удара начала 2022 года.

Сейчас условия сравнялись. И это означает, что Минск может попытаться вернуть себе часть рынков. Где неизбажно столкнётся с конкуренцией Уралхима.

2. Экспорт калийных удобрений -- это порты. Беларусь не имеет доступа к морю. Сегодня все потоки идут через РФ. То есть Москва держит Минск "за горло". Ну или за другое место.

А это означает, что снимая санкции с калия, США будут лоббировать (ну или предлагать, давить) процесс разблокировки транзита. Направления 4: Польша, Литва, Латвия, Украина. Польша - переговорный трек Варшавы и Минска (с привлечением КНР) как раз и затевался ради вплетения интересов Польши в процесс нормализации отношений США и Беларуси. Но по калию тут сложно - различная ширина колеи. Латвия - теоретически да, но пропускная способность портов слабая. Но направление возможно. Литва - Беларусь владела 30% насыпного терминала в Клайпеде. И активизация Вильнюса, попытка поднять ставки в диалоге с Минском -- это как раз про собственный переговорный трек. Немного не получилось, но это пока. Если будет рекомендация Вашингтона и некая "компенсация" со стороны США - всё возможно. Украина - пока идёт война, невозможно. Но после заморозки я не исключаю, что будет настойчивое предложение Трампа допустить транзит. Особенно, если речь будет идти о частично "американских" удобрениях. Об этом ниже.

3. Продажа активов. Как писал выше, есть два новых ГОКа. Оба запущены в работу. И если Петриковский - часть государственного Беларуськалия, то бывший "Славкалий", а сегодня "Недра Нежин" - самостоятельное предприятие. Это 2,5 млн тонн в перспективе. И о чудо, США импортируют из Канады... 2,5 млн тонн калийных солей в год. То есть я не исключаю, что на следующем этапе Лукашенко просто продаст этот рудник. Но не обязательно США. Второй покупатель - КНР. Тем более, что "Славкалий" строился за китайский кредит. И Китай так же заинтересован в активе. И вот тут уже имеем соперничество двух глобальных лидеров за маленький солевой бизнес. И внимание к Беларуси.

4. Разблокировка транзита по калию практически автоматически будет означать разблокировку транзита по другим товарным группам. И это уже совсем другое положение - удавка Москвы на горле Лукашенко ослабевает. Диктатор, естественно, не станет демократом. Но возможности петлять у него появятся. Особенно, когда США подыгрывают, а КНР не против. Это уже место для региональной политики и переговорных треков соседей. Где наиболее умные и оперативные не будут ожидать пока договоряться Штаты и предложат свой план к выполнению, а будут вплетать в процесс собственные интересы.

Одним словом, 2026 год будет таки богат на события.