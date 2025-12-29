Краткий итог заявлений Трампа и Зеленского для печати

О прогрессе в мирных переговорах и гарантиях безопасности:

ЗЕЛЕНСКИЙ: План по 20 пунктам согласован на 90%, гарантии безопасности между США и Украиной — на 100%, гарантии безопасности между США, Европой и Украиной почти согласованы. В январе президент Трамп примет в США нас и европейских лидеров для дальнейших переговоров.

ТРАМП: Я не люблю говорить в процентах. Я просто считаю, что мы продвигаемся очень хорошо. …Мы хотим работать с Европой, и Европа возьмет на себя значительную часть гарантий безопасности. Но мы будем помогать Европе на 100%, так же, как они помогли бы нам.

О территории:

ЗЕЛЕНСКИЙ: Мы должны уважать наш закон и наш народ. Если план будет очень сложным для общества, тогда, конечно, общество должно сделать свой выбор и проголосовать на референдуме, ведь это их земля.

ТРАМП: По всей видимости, им придется утвердить план в парламенте или на референдуме. Некоторые территории могут быть потеряны в течение следующих нескольких месяцев, поэтому лучше заключить сделку уже сейчас. …Я предложил выступить перед украинским парламентом, если это поможет. Я хотел бы заключить соглашение и не обязательно ехать в Украину. Но если это поможет спасти 25 тысяч жизней в месяц или сколько бы то ни было, я, конечно, был бы готов это сделать.

О разговорах с Путиным:

ТРАМП: Россия хочет, чтобы Украина добилась успеха. Это звучит несколько странно, но Путин высказался очень щедро об успехе Украины, в частности, о поставках электроэнергии и других вещей по очень низким ценам. …Путин не согласился на прекращение огня. Они воюют, и если остановиться, а потом придется снова начинать… Он не хочет оказаться в такой ситуации. И я понимаю эту позицию.

О дедлайнах:

ТРАМП: Если все пойдет очень хорошо, возможно, несколько недель. Если уйдет плохо – дольше. А если очень плохо – этого не произойдет. …Но если ничего не произойдет, россияне и украинцы продолжат воевать и продолжат гибнуть. Но мы не хотим, чтобы это произошло.