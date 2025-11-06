Киевляне, дважды выбиравшие Черновецкого, очень обеспокоены тем, кто избран мэром Нью-Йорка

Жителей Киева, когда-то дважды избравших мэром Черновецкого, очень беспокоит, что будет теперь с Нью-Йорком. Выбрали ведь социалиста-коммуниста и мусульманина

"Она хотела бы жить на Манхэттене…." Да.

Причем неизвестно, что больше волнует обычного киевлянина. То ли то, что мэр мусульманин, то ли, что он коммунист. Или то, что киевлянин живет не в Нью-Йорке.

А правда в том, что новый мэр Нью-Йорка – это зеркальное отражение Трампа. Свидетельство роста поляризации американского общества. Какова ответ на рост неравенства в США. И, собственно, многие избрали человека, обещающего контролировать стоимость аренды в городе именно потому, что аренда стала там заоблачно дорогой. Что также отражение того же неравенства. И у нас есть ситуация, когда активы становятся слишком недоступными для молодежи. Которая гораздо позже теперь покупает себе жилье. Уходит от родителей. Может чувствовать себя уверенно так, чтобы просто позволить себе снимать маленькую квартиру в городе, где ты работаешь.

Неравенство рождает недовольство. Недовольство порождает запрос на популистов. Решат ли они проблему неравенства? Конечно – нет.

Недовольные избиратели избрали Трампа, который одним законом забрал у среднего класса и бедных и отдал миллиардерам. Которые потом легко поделились с ним миллиардами долларов для библиотеки имени Трампа. Ведь не жалко, когда налоги платить не надо.

Соотношение 1% самых богатых американцев и среднего класса не было таким неприятным для того же среднего класса многие десятилетия. А сейчас это действительность. Сейчас их состояние сравнялось. И пока эта тенденция не изменится, люди продолжат испытывать недовольство. И будут искать еще одного популиста. Который еще усугубит проблему. И так до момента глубочайшего кризиса. А там может здравый смысл победит. А может, и нет и тогда "до свидания".

И лечить нужно саму причину. Именно растущее неравенство.

Но это сложно. Как в Европе, так и в США. И везде этим пользуется российская пропаганда (да и китайская тоже), усиливая противостояние и расшатывая общества. Как в Европе, они направляют ненависть на мигрантов. И если почитать многих корреспондентов о том, что мигранты должны в проблемах Европы, то очень легко просто заменить слово "мигранты" на "евреи" и получим чистые тексты 30-х годов прошлого века в Германии. Но почему-то эта аналогия мало кого волнует. Как и научные исследования, подтверждающие, что экономические проблемы Европы никак не связаны с миграцией. Как собственно, в экономическом кризисе 100 лет назад не было вины евреев. Более того, даже тот хрупкий рост в экономике ЕС без мигрантов был бы невозможен. Как и то, что миграция не приводит к росту преступности. Опять же, согласно исследованиям. Ведь мигранты боятся и потому меньше совершают преступлений, чем коренное население. Но российская пропаганда говорит другое, апеллирует к эмоциям, базируется на недовольных и легко убеждает, что стоит просто избавиться от мигрантов и все было бы хорошо.

Почему для нас все эти размышления важны? Потому что российская пропаганда работает у нас. И украинцы охотно перенимают эти тезисы российской пропаганды. А в Кремле и рады. Потому что знают, что Украина нуждается в миграции, чтобы быть устойчивой. И закладывают бомбу под развитие страны после войны.

Поэтому вдруг многих украинцев почему-то волнует, что мэр Нью-Йорка – мусульманин. И что? Почему это плохо? Кроме того, русские учат других ненавидеть мусульман в Европе. И им не мешает большая часть мусульманского населения в самой России. Собственно, как ни мешало и не мешает распространять антивакцинаторские бредни и при этом пытаться вакцинировать собственное население. С коммунистом, конечно, проще. В Украине все знают, почему это плохо. Но мало понимают, с какими проблемами сталкивается житель Нью-Йорка и почему он готов проголосовать за максимально левого кандидата. Если просто посмотреть несколько сезонов Друзей и Секс в Большом городе - не станешь гражданином Нью-Йорка.

Но ведь так хочется…