"Карты появились": Украина выходит из игры Трампа
Хорошо, что на США (трамповских) не сошелся клином белый свет.
Это уже и американские ведущие аналитические СМИ признают (!). The Atlantic пишет прямо: Украина отказалась от Трампа.
Год мы дисциплинированно играли в его игру – хвалили, терпели унижение в Овальном кабинете, подписывали "минеральные соглашения", участвовали в переговорах, перекошенных в пользу Москвы.
Что получили?
Сокращение помощи (!), ослабление санкций против российской нефти (!) и давление отдать Донбасс (!). Иллюзии заканчиваются. Президент Зеленский в итальянском эфире заявил: "Россия переиграла президента США". И мы открыли наши "карты":
- передача дронового опыта Саудовской Аравии, Катару, ОАЭ;
- совместное производство оружия с Германией, Данией и другими странами;
- удары по российской нефтяной инфраструктуре по всей России (несмотря на просьбу "партнеров" пожалеть российскую нефтяную инфраструктуру для сохранения "низких цен");
- мы собрали план на 7 млн боевых дронов в 2026 году;
- утраты России превосходят её мобилизационные способности.
Главное – президент Зеленский впервые публично говорит о новой архитектуре безопасности Европы без США (!!!). С опорой на Норвегию, Великобританию, Турцию и Украину.
Год назад Трамп говорил, что у нас нет карт. Карты появились – собственного производства. И Украина уже превращается в донора безопасности.
Это взросление и это очень круто!