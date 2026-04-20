''Карты появились'': Украина выходит из игры Трампа

Хорошо, что на США (трамповских) не сошелся клином белый свет.

Это уже и американские ведущие аналитические СМИ признают (!). The Atlantic пишет прямо: Украина отказалась от Трампа.

Год мы дисциплинированно играли в его игру – хвалили, терпели унижение в Овальном кабинете, подписывали "минеральные соглашения", участвовали в переговорах, перекошенных в пользу Москвы.

Что получили?

Сокращение помощи (!), ослабление санкций против российской нефти (!) и давление отдать Донбасс (!). Иллюзии заканчиваются. Президент Зеленский в итальянском эфире заявил: "Россия переиграла президента США". И мы открыли наши "карты":

передача дронового опыта Саудовской Аравии, Катару, ОАЭ;

совместное производство оружия с Германией, Данией и другими странами;

удары по российской нефтяной инфраструктуре по всей России (несмотря на просьбу "партнеров" пожалеть российскую нефтяную инфраструктуру для сохранения "низких цен");

мы собрали план на 7 млн боевых дронов в 2026 году;

утраты России превосходят её мобилизационные способности.

Главное – президент Зеленский впервые публично говорит о новой архитектуре безопасности Европы без США (!!!). С опорой на Норвегию, Великобританию, Турцию и Украину.

Год назад Трамп говорил, что у нас нет карт. Карты появились – собственного производства. И Украина уже превращается в донора безопасности.

Это взросление и это очень круто!