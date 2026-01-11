Как США поставили Путина и Лаврова в тупик

Принцип признания реалий на Земле и море.

Путин и Лавров, требуя капитуляции от Украины, любят заявлять о необходимости "признания реалий на суше". Теперь после захвата американцами нефтяного танкера подпольного флота России Путину и Лаврову придется признать не только "реалии на суше", но и "реалии на море" со стороны США.

Теперь европейские страны НАТО явно посмеют в своих морских действиях против теневого нефтяного флота России в Балтийском море.

Осталось только Украине обеспечить эффективные сетевые дроновые действия на фронте и массовыми зимними бомбардировками европейской территории России для реализации принципа "реалии в воздухе".