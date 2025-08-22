Українська
Новости россии

Как РФ остается без топлива ударами ВСУ

Юрий Богданов

Как РФ остается без топлива ударами ВСУ
Как РФ остается без топлива ударами ВСУ

За август Россия потеряла 13% перерабатывающих мощностей НПЗ.

Ограниченный доступ к западным технологиям и так серьезно вредит нефтепереработке.

Индия все же известилась от части российской нефти, а еще 6 дней до начала действия тарифов.

видео дняPlay Video

Нефтегазовые доходы до этого и так упали на 18% год к году.

Все больше регионов России сообщают о дефиците горючего. Все больше многокилометровых очередей за горючим.

Это при том, что реальных новых серьезных санкций, кроме украинских дронов и европейских ограничений, не было.

Это краткий обзор новостей энергетической сверхдержавы, которую настроил Путин за 25 лет. И доживающая свои последние месяцы в этом статусе.

Источник:Telegram

Война в Украине