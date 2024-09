Как победить Трампа на выборах

За месяц с небольшим своего участия в президентской гонке Камала Харрис достигла многого – ликвидировала 5-процентное отставание от республиканского претендента, как в общенациональных опросах, так и в ключевых штатах, приучила американского избирателя к мысли о возможности избрания ее Президентом США. Ей не пришлось для этого демонстрировать какие-то исключительные качества, предлагать обществу некие прорывные идеи. Просто в ретроспективе обнаружилось что поединок Трампа и Байдена был, прежде всего, соревнованием их антирейтингов. И когда обладателя одного из них просто "вывели из избы", автоматически обнаружилось преимущество "никакой" Харрис. Конечно, такой поворот событий выбил из колеи Трампа, который уверенно шел к победе, шансы на которую возрастали после каждого появления на публике беспомощного Байдена. А теперь, чтобы вернуть лидирующую позицию, ему надо выигрывать назначенные на 10 сентября дебаты нокаутом как два месяца назад. А Харрис для закрепления своего лидерства достаточно будет лишь общего впечатления "она была ничуть ни хуже".

Традиционного трамповского хамства для победы нокаутом недостаточно. Нужна серьезная содержательная фактура. И судя по ряду последних громких заявлений Трампа на тему Ближнего Востока его штаб нащупал слабое место в позиции демократов и вооружил своего кандидата серьезной аргументацией на предстоящих дебатах.

Трамп обвиняет байденовскую администрацию фактически в предательстве важнейшего союзника США на Ближнем Востоке. Можно не соглашаться именно с такой формулировкой, но очень трудно понять бесконечное шамкание уходящего президента: "только б не было войны", "самое главное избежать эскалации и не допустить региональной войны".

Какой к черту эскалации, какой еще гребаной региональной войны опасается формальный Лидер Свободного мира, когда империя Абсолютного Зла (Россия, Иран, КНДР) уже ведет против Свободного мира 4-ю мировую войну, пытаясь уничтожить два героических свободолюбивых народа – Украины и Израиля.

У меня есть две рекомендации для госпожи вице-президента. Во-первых, ей как претенденту необходимо дистанцироваться от действующего президента. Она не может в течение еще двух месяцев избирательной кампании нести ответственность за каждое его новое высказывание или решение. Она должна напомнить и своему оппоненту на дебатах и американским избирателям, что ее фамилия Харрис, а не Байден и четко сформулировать свою более произраильскую позицию, не оглядываясь, как дедушка Байден, на апологетов ХАМАСа среди функционеров демократической партии – прогрессистов и исламистов. Она потеряет их голоса, но приобретет больше среди рядовых избирателей, 75% которых требуют большей поддержи Израиля.

Во-вторых, согласившись во многом с произраильским нарративом Трампа, она может и должна перейти в решающую контратаку, справедливо обвинив того в лицемерии и жалком и позорном пресмыкательстве перед кремлевским серийным убийцей.

Действительно, справедливо критикуя Байдена за недостаточную поддержку Израиля, Трамп одновременно утверждает, чтосвоей безудержной поддержкой Украины Байден поставил мир на грань ядерной войны.

Трамп очень настойчив и последователен в своем агрессивном украинофобстве. Ближайшие к нему люди в течение полугода блокировали в Конгрессе закон о военной помощи Украине, поставив ее на грань военного поражения. Самый активный из этих мерзавцев был вознагражден номинацией на пост вице-президента.

Позиция истеблишмента республиканской партии и большинства конгрессменов-республиканцев прямо противоположная. Лидеры трех ведущих комитетов Палаты предложили на рассмотрение Конгресса "Proposed Plan for Victory in Ukraine". Курская операция ВСУ была встречена в Конгрессе США с энтузиазмом. Партийная делегация Конгресса во главе с сенаторами Грэмом и Блументалем посетила Киев, где они охарактеризовали ее как brillant, beautiful, historical. После встречи с Зеленским они зная, что будут убеждать администрацию принять настоятельные пожелания Зеленского:

– снять ограничения на удары американским оружием вглубь территории России;

– предоставить Украине дополнительные средства ПВО;

– передать значительное количество современных самолетов с экипажами из натовских пилотов-добровольцев.

Зеленский объявил, что на следующей неделе он прибывает в Вашингтон со своим ПЛАНОМ ПОБЕДЫ и собирается обсудить имплементацию этого плана с Байденом, Харрис и Трампом. Дебаты 10 сентября дают Харрис прекрасную возможность наглядно продемонстрировать не только Президенту Украины, но и городу и миру, кто из трех адресатов Зеленского сегодня главный в городе и готов в минуты роковые взять на себя роль Лидера Свободного мира:

"Thank you, Mr. President! I take your Plan. From now on it’s Our Plan of Our Victory"

И последнее, но не менее важное – обеспечить себе победу на выборах 5 ноября, убедив голосовать за нее самую большую на сегодня группу колеблющихся и неопределившихся избирателей – проукраинских республиканцев.

Слава Украине!