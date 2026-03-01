Как можно критиковать Трампа и одновременно радоваться свержению режима аятолл?

Люди не понимают, как можно критиковать Трампа и одновременно радоваться свержению режима аятолла.

Ведь если Трамп плохой, значит, режим аятолла хорош. А если режим аятолла плохой, значит, Трамп хорош.

Вот такой черно-белый мир.

Гитлер был плох, значит Сталин был хорош. Или наоборот.

Я не знаю, как можно застрять на таком уровне ментального развития в урбанизированной стране XXI века, но вот люди так живут.

Не забывайте, у них есть избирательное право.

По определенным исследованиям, их достаточно много (не пишу цифру, чтобы не провоцировать такое же бинарное мышление).

Теоретики и практики сходятся в том, что преодолеть такие ограничения может только культура. Поэтому делюсь своим старым постом еще в 2017 году, когда Арья Старк еще была маленькой девочкой.

------------------------

Почему я всем советую читать и смотреть "Игра престолов"?

Для того, чтобы понять:

1. Мир не черно-белый.

2. Друг моего друга – не всегда мой друг. Враг моего врага – не всегда мой друг. Враг моего друга – не всегда мой враг.

3. Люди сложны, они совершают поступки на основе своих постоянно находящихся в конфликте ценностей.

4. Оценивать нужно поступки, а не человека. Плохие люди порой совершают хорошие поступки. Хорошие люди порой совершают плохие поступки.

5. У каждого человека есть своя мотивация и каждый человек со своей точки зрения права.

6. Оценка поступка одна, когда мы мало знаем, и другая, когда мы знаем многое.

7. Иногда только время дает нам правильную оценку.

8. То, чего мы не знаем, все равно существует и влияет на нас.

9. Все всегда идет не так, как планировалось.

10. Выбор меньшего зла – плохой выбор, но часто приходится его делать.

11. Нет выбора только в одном случае – перед тобой твой враг, который через мгновение тебя убьет. Во всех остальных случаях есть выбор.

12. Если не хочется делать выбор, его за тебя сделают другие.

13. Никто не придет и не сделает за тебя то, что ты должен сделать.

Все это вместе называется "взрослый взгляд на жизнь".

Примечание. Этот пост не о "Игре престолов".