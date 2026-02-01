В России получила огласку история с компанией РусГидро.

22 января энергетическая компания, которая уже давно находится в тяжелом состоянии, и которую российские власти уже несколько раз пытались реанимировать, объявила, что не будет выплачивать дивиденды, потому что в принципе не из чего их выплачивать.

А уже 27 января вице-премьер правительства России Трутнев дал задачу модернизировать энергетику Дальнего Востока России за счет дивидендного потока от РусГидро.

В переводе с языка чиновников: энергетический сектор Дальнего Востока в очередной раз цинично послали на три хорошо известных в России буквы. Между тем, в столице региона городе Владивосток отключения света и воды стали ежедневной практикой без вмешательства Украины. Сайт города публикует ежедневные постройки.