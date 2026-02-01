В рф набула розголосу історія з компанією РусГідро.

22 січня енергетична компанія, яка вже давно знаходиться у важкому стані, і яку російська влада вже кілька разів намагалась реанімувати, оголосила, що не буде виплачувати дивіденди, бо в принципі немає з чого їх виплачувати.

А вже 27 січня віце-прем’єр уряду рф Трутнєв дав завдання модернізувати енергетику Далекого Сходу рф за рахунок дивідендного потоку від РусГідро.

В перекладі з мови чиновників: енергетичний сектор Далекого Сходу в черговий раз цинічно послали на три добре відомих в рф літери. А тим часом, в столиці регіону місті Владівосток вимкнення світла та води стали щоденною практикою без будь-якого втручання України. Сайт міста публікує щоденні зведення.