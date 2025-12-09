Игра Дональда Трампа в ''мирные планы'' помогает ему избегать необходимой помощи Украине

В одном из старейших и уважаемых журналов в Соединенных Штатах The Atlantic – опубликована статья аналитика Эндрю Ривкина "Путин живет по кодексу, которого Трамп не понимает) с подзаголовком " Where Trump sees a de соглашение, Путин видит повиновение).

Эндрю Рывкин отмечает: "Кажется, Дональд Трамп до сих пор ничего не понял о российском диктаторе, которого он называет другом. Он перепробовал всяческие противоречивые маневры в стремлении к миру в Украине: приветствовал Владимира Путина на Аляске, помогал Киеву взрывать российские нефти. военным путём. Кажется, ни один из этих шагов не имел особого эффекта. Кремль держит оборону, а Трамп не может договориться.

Одной из причин может служить то, что Трамп и Путин – принципиально несовместимые личности. Трамп рассматривает все как сделку, а для Путина любое соглашение – это разоблачение слабости. Трамп – существо манхэттенского мира недвижимости; Путин вырос среди развалин послевоенного Ленинграда. Эти советские дворики сформировали его. В них он усвоил правила "понятий" - неписаного кодекса, который примерно переводится как "нормы поведения", возникшие в сталинских ГУЛАГах и до сих пор регулируют значительную часть жизни в России, независимо от того, кто у власти".

По мнению Эндрю Рывкина: "Трампу не обязательно становиться другом Украины, и он почти наверняка никогда этого не сделает. Но ему нужно научиться обращаться с Путиным. Только тогда ленинградский двор с его неписаными правилами перестанет быть достаточно большим для них обоих".

Эндрю Ривкин очень точно сформулировал, почему американский президент не может договориться с российским диктатором. Дональд Трамп не может понять "блатные понятия", которые кремлевским диктатором сейчас заложены в основу современной российской государственности и автоматически перенесены им в международную политику.

Путин хочет такого мирного плана, который даст ему новый стратегический плацдарм для захвата всей территории Украины. Похоже, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп здесь играет с российским диктатором в четыре руки. Что можно продолжать до бесконечности. Постоянно предлагаются какие-то "мирные планы", их обсуждают и согласовывают на всех уровнях, затем Москва вполне прогнозируемо снова от них отказывается категорически. А через какое-то время все начинает повторяться поначалу.

И здесь главное, что игра Трампа в мирные планы помогает ему избегать помощи Украине. Поскольку "мирный процесс" непрерывно продолжается, а как же можно помогать необходимым оружием украинцам, в то время как будто появляется шанс договориться с Кремлем.

Подобная стратегия явно выбрана с нацелением на то, что на каком-то этапе Украина больше не выдержит давления Московщины, и тогда вопрос о подписании капитуляции украинцами решится сам собой. Деспотичный жестокий мегаломан не откажется от своей мечты стать лидером возрожденной Российской империи. А без покорения Украины Путину империю никогда не восстановить. И единственное, что понимают подобные деспотические жестокие режимы – это неустанное и непоколебимое чрезвычайно жесткое возмездие за все их преступления.

Однако Дональд Трамп потратил уже 11 месяцев на обсуждение, освещение и анализ потенциальных мирных планов, почти все сразу провозглашавшихся чрезвычайным прорывом. Трамп ожесточенно пытается приписать себе заслуги за то, чего так и не произошло, и в конце концов ни к чему не привело.

У Путина нет стимула соглашаться на любое мирное соглашение кроме капитуляции Украины, поскольку Трамп постоянно подрывает позиции Украины, угрожая прекратить поддержку США. Хотя уступка диктатору в отношении Украины может оказаться самой большой ошибкой за все время существования Америки. Что даст Российской Федерации возможность продолжить свою империалистическую политику по отношению к другим государствам позже, закрепив за собой свои нынешние территориальные захваты. Кроме того, это сохранит Россию как жизнеспособного союзника Китая и Ирана.

Украина почти четыре года сдерживает вторжение Московщины в другие части Европейского континента. В объединенной Европе знают, что Россия не способна вести войну на два фронта. Так что чем дольше Путин будет занят на украинских землях, тем меньше шансов, что он сможет ворваться на Восток Европы.

Но для Европейского Союза будет гораздо дешевле профинансировать борьбу украинцев в соответствии с текущими потребностями, чем самим втягиваться в войну с российским врагом. Тем более, учитывая тот факт, что сейчас самая большая военная сила в Европе – это 900-тысячная украинская армия. Чего никто не может возразить.

Выходит, что нынешняя американская администрация ошибочно считает войну России в Украине региональным конфликтом, который не очень важен для США в стратегическом плане. Таким образом, по мнению вашингтонцев, этот конфликт должны разрешать Евросоюз и Европа.

Также нельзя исключать того, что единственная причина, почему Трамп хоть как-то еще помогает Украине, это то, что ему нравится идея быть "миротворцем", и что он до сих пор надеется выбить Путина с орбиты Си Цзиньпина. Российский диктатор использует американского президента для того, чтобы выиграть время и поддержание иллюзии ложных надежд, что с Кремлем хоть как-то можно договориться.

Война, которую развязала Москва, никогда не заканчиваются, пока одна из сторон не потеряет всякую надежду на победу. И хотя Украина до сих пор не получает обещанную помощь от коллективного Запада, Путину не удается запугать украинцев и вызывать у них панические капитулянтские настроения. Это бесит кремлевского фюрера, ведь экономически Российская Федерация уже не выдерживает столь интенсивной войны, а человеческие ресурсы для мясных штурмов в Московии неисчерпаемы.

Война России в Украине полностью разоблачила российский имиджевый блеф, который удавалось московитам поддерживать пропагандистскими методами после развала СССР в 1991 году. На сегодняшний день Российская Федерация, по всем показателям, это страна третьего мира с ядерным оружием. И если бы в Белом доме был не президент, уже почти год подыгрывающий Путину, а ответственный политик, придерживающийся обязательств, которые на себя взяла Америка после отказа Украины от ядерного оружия, война уже могла закончиться в 2025 году.

К сожалению, Европа просыпается очень медленно. В то время как на кону стоит судьба Европейского континента, они никак не способны окончательно решить вопрос с финансовой помощью Украине на 2026 год. Хотя совершенно очевидно, что ситуация развивается следующим образом – европейцы, наконец, перестанут экономить на помощи Украине и начнут помогать по-настоящему, или должны готовиться к размещению на своей территории 15-20 миллионов украинских беженцев.

Необходимо перестать делать вид, что российско-украинская война касается только украинцев. Когда президент США постоянно показывает себя очень ненадежным посредником, и при этом уже не видит объединенную Европу своим союзником, необходимо действовать оперативно и решительно. Чтобы потом не сожалеть о том, что сделает тоталитарная террористическая Российская Федерация с Украиной и Европейским континентом. Кто не верит в это, пусть приедут в Бучу и Ирпень, где им покажут и расскажут, какие зверства совершают московские оккупанты на захваченных территориях.

Если вспомнить историю, то СССР, как сейчас Российская Федерация, неоднократно вторгался в страны Восточной Европы. Это Восточная Германия в 1953 году, Венгрия в 1956 году и Чехословакия в 1968 году. Цель та же – не дать этим странам стать частью демократической Европы. Москва повторила эту агрессию и по отношению к Украине в 2014 году, а Великая война 2022 года стала попыткой Кремля навсегда уничтожить украинскую государственность.

В европейском сопротивлении российской оккупации особенно трагичным стал опыт венгерских патриотов, которые очень ожидали военной помощи от Запада, но так ее и не дождались. За свое сопротивление вторжению тоталитарного Советского Союза многие из них заплатили своими жизнями. А когда теперь видишь, что Виктор Орбан превратил Венгрию в вассала Москвы, становится непонятно, как когда-то нашедшая в себе силы противостоять преступникам из Кремля, добровольно стала выступать на стороне зла.

Тогда венграм не помогли, но есть возможность помочь украинцам. И единственный способ остановить Путина – это военный. Ввести Украину в Европейский Союз и принять НАТО. Войска Североатлантического альянса могли бы затем войти в Украину и сообщить Путину, что у него три дня, чтобы полностью покинуть суверенную территорию Украины. В том числе Крым, Донбасс и южные украинские области.

Решения нужно принимать быстро. Потому что Путин считает, что может выиграть войну, поскольку верит, что Европа будет продолжать избегать непосредственно в нее вмешиваться, а Трамп, у которого есть сила остановить российско-украинскую войну, будет избегать оказания помощи в необходимых объемах. Прикрываясь тем, что мол не хочет провоцировать ядерную войну с Россией.

Во время правления Дональда Трампа американское лидерство настолько исчезло с мировой арены, что возникает подозрение, удастся ли его вообще восстановить после оставления им некогда самого авторитетного в мире поста. Но хочется верить, что мы больше никогда не увидим снова ни одного американского президента, который изо всех сил пытался помочь агрессору в его противостоянии с союзником, которым Соединенные Штаты всегда считала Украина.

Честно говоря, существуют только два возможных варианта завершения войны. Или окончательное мирное соглашение, которое будет очень выгодно Путину, или НАТО вмешается, чтобы вытеснить Путина с украинских суверенных территорий, отвергая сопутствующие риски возможности ядерной войны.

Хотя нет оснований полагать, что даже сделка, выгодная для главаря преступных сил Кремля, положит конец этой войне. Еще вероятнее, что это будет лишь пауза перед последующими актами злости русской Федерации. Именно этого боятся европейцы, и у них есть веские основания. Украина отказалась от своего ядерного оружия, опираясь на заверения Запада, что его суверенитет защищен. Чем это соглашение может быть лучше того?

Но нельзя постоянно жить в страхе. Страх токсичен для свободы. Человечество не способно будет пережить капитуляцию перед тираном, целенаправленно уничтожающим существующий мировой порядок, пытаясь заменить его диктатурой силы. Когда правил, сдерживающих начал и международных законов, больше уже не будет.

Сейчас, когда экономика России оказалась на грани коллапса, у США, Европы и НАТО есть все шансы поставить Московию на место. Однако Трамп этого делать не хочет. Не смотря на то, что очень легко поставить Путина перед дилеммой или он подписывает приемлемое для всех сторон соглашение, или экономика Российской Федерации будет полностью разрушена.

Наблюдая за Путиным, особенно за тем, как он откровенно презирает американского президента, неправдоподобно считать, что его интересы каким-то образом совпадают с интересами США. Проблема только в том, что интересы Трампа далеко не всегда совпадают с интересами самих Соединенных Штатов. Что успешно использует Москва, понимая, что для Дональда Трампа главное в мире он сам, а Америка является лишь инструментом для реализации всех его политических и экономических прихотей и личного обогащения.

Если президент Дональд Трамп покинет Украину, оставив ее один на один с Российской Федерацией, он войдет в американскую и мировую истории, как лицо, обладающее огромными политическими, экономическими и военными полномочиями, покинуло своего союзника в наиболее уязвимый и критический для него момент.

Отказ от Украины также станет сигналом для Китая, что Трамп – это бумажный тигр, готовый воевать с южноамериканскими гражданскими лицами в открытом море и звенеть оружием перед Венесуэлой, но не желающий противостоять реальной военной угрозе. Хотя вполне возможно, что Трамп, выступая в неприглядной роли миротворца, действительно хочет, чтобы Украина в ее нынешнем виде исчезла с карты мира.

Несмотря ни на что Украина будет продолжать борьбу, и при финансовой и вооруженной поддержке, имеет все шансы добиться успеха. Поскольку России после ее вторжения так и не удалось достичь своей главной цели – покорения Украины и уничтожения ее государственности. Но у России нет плана "Б", кроме как сделать перерыв в этом непримиримом противостоянии, а затем снова вторгнуться на территорию Украины.

Апеллирование к справедливости, успокоение Путина и подыгрывание его преступным желаниям никогда не приведет к миру. Правильным решением было бы дать Украине давно обещанные ракеты дальнего радиуса действия, чтобы они смогли достигать Москвы. Властитель России подтолкнуть к реалистическому мирному соглашению может, если в Москве и Кремле не будет света. Лишь тогда население Российской Федерации решит, что уже достаточно для него войны, которая с самого начала замаскирована под какое-то мифическое СВО.

А пока, Путин и его приспешники выполняют блестящую психологическую работу, чтобы сбить с толку и без того озадаченного Дональда Трампа и его команду. Путин до сих пор единственный игрок в комнате, точно знающий, чего хочет достичь. Коллективная Европа, со всем своим экономическим и военным преимуществом перед Москвой, до сих пор замирает от страха всякий раз, когда Путин разворачивает новый геополитический гамбит.

Поведение главы кремлевской хунты можно понять. И если война затянется, то именно потому, что Путин считает, что Россия побеждает и ей не нужен мирный план. "Мирный процесс" между Трампом и Путиным превращен в фарс, ведь сейчас похоже, что он готов продать украинцев, европейских союзников и американские ценности ради личной выгоды.

Увидев дьявола в лице Путина и его чистое зло, Трамп и его свита решили вести с ним бизнес. Но нельзя рассматривать большую политику как возможность заработать еще больше и больше денег. Тем более, объединяться с жестоким монстром, который вторгается в суверенную демократическую страну Украину, бомбардирует жилые кварталы и больницы, уничтожает гражданское население, насилует женщин и похищает украинских детей.

Но не хочется верить в то, что мораль исчезла, американские ценности мертвы, а Соединенные Штаты в канун своего 250-летия перестали быть бастионом демократии, свободы и права. Америка великая страна, и должны там найтись здоровые силы, которые не дадут превратить страну в сообщника оси зла.

Путин может соблазнить Дональда Трампа, но американский народ сильнее любых политиков, которые ради достижения своих сомнительных меркантильных целей готовы уничтожить все достижения Америки более чем за два прошлого века.