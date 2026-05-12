Слова той самой Маши Захаровой о том, что "европейцы должны сидеть под столом и не вякать", – несомненно войдут в учебники по российской дипломатии. В анналы истории уже вошли. Но европейцы, к досаде Захаровой и всех московитов, после её слов никуда не делись. Также как украинцы, армяне, венгры и американцы с Трампом. Даже словак Фицо не забился с испуга под стол и попёр на Москву. Британцы со Стармером и вовсе довели Захарову 11 мая до призыва отправить их в психбольницу.

Своё историческое заявление о том, что европейцев нельзя пускать за стол, только под стол, Захарова сделала 26 февраля, но 9 мая за столом в кремле уже сидел Роберт Фицо и изводил сидевшего напротив "путина". Затем Фицо и словаки даже водку в кремле пили. Кремлёвцы не верили Фицо, но деваться им было некуда, так как между 26 февраля и 9 мая располагаются "Эпическая ярость" Трампа, "опрокидывающие" выборы в Венгрии и другие события.

Поэтому кремлёвцам пришлось смириться с тем, что Фицо и словацкая делегация не будут на параде, а расположатся в кремлёвском буфете, где будут дожидаться "путина" с братвой. Это был компромисс кремлёвцев с реальностью, в которой Фицо уверял других членов ЕС и весь мир, что ему надо срочно в Москву, чтобы цветы на солдатские могилы возложить, но на парад – ни ногой. В росСМИ это вызвало недовольное бурчание – во как загнул, но пришлось смириться, так как масштабнее Фицо никого не намечалось.

В ЕС проявили политкорректность – не стали спрашивать у Фицо, возложит ли он в московском храме славы цветы к фуражке Гитлера, благодаря которому появилось на карте государство Словакия, но в 1945 г. было стёрто Сталиным. Разрешили ехать, и в кремле Фицо жаловался "путину", с каким огромным трудом он добирался до Москвы через Чехию, Германию и Швецию, из-за чего опоздал на парад. "Путин" смотрел на него как Станиславский, но не мог сказать: "Не верю!". Поэтому сострил, что на лошадях было бы быстрее. Лавров, сидевший развалясь справа от "путина", не принял про лошадей на свой счёт, и тоже всем своим видом говорил, что не верит Фицо.

Но беседу надо было поддержать и "путин" назвал приезд Фицо явлением суверенной политики Словакии. Фицо ответно стал увлечённо рассказывать, как он восстанавливает в городе Михаловец русское кладбища. "Путин" оживился и переспросил название города так, как будто оно было не славянским, а на суахили. Фицо взбодрился и сказал, что готов сделать в Словакии ещё много кладбищ для русских. В качестве рекламы сообщил, у него на кладбищах лежат не только русские, но и румыны.

Фицо был прав – в освобождении Словакии участвовали 10 румынских дивизий как члены Антигитлеровской коалиции. Но это создаёт Москве три проблемы. Во-первых, ломает её дутую монополию на победу над Гитлером. Во-вторых, восстание в Словакии началось 29 августа 1944 г., а Румыния вышла из союза с Рейхом лишь за неделю до этого – 23 августа. В-третьих, в текущей пропаганде Москвы на Молодову румыны – это всегда фашисты.

Фицо с кладбищами был искренен, но с румынами невзначай дал кремлёвцам под дых. Поэтому с кладбищ разговор перешёл на энергоносители для Словакии, "путин" сделал гримасу – надо поторговаться, и на этом месте видеозапись для публики обрезали. Совсем без неё было нельзя – эффект от приезда Фицо испарился бы бесследно, подобно тому, как он быстро испарился от приезда других.

Кремлёвцы смотрели на Фицо как на "казачка засланного" от Еврокомиссии и Каллас, не верили ни единому его слову, кроме о совместном кладбищенском бизнесе и о скидках на нефть и газ, если поставки второго удастся возобновить. Предложение Брюсселя о том, что Фицо в Братиславе может стать модератором за столом переговоров между Европой и РФ им надо ещё переварить.

В процессе такого переваривания они и предложили экс-канцлера Герхарда Шрёдера, живущего в Ганновере и всё ещё числящегося председателем акционерного общества "Северный поток". Фицо кажется им фигурой мелковатой – "путин" подчёркнуто называл его "председатель правительства". Они хотят также потянуть время, показать московскую спесь и ободрить своих адептов в Германии. Шествия рашистов в Германии в этом году были явно малочисленными и как на последнем издыхании.

Массовое скандирование в апреле венграми "Русские, домой!" произвело впечатление – домой в РФ никто не хочет. При этом у русских вероятность покинуть Германию выше, чем у сирийцев или палестинцев. Не только из-за пробуждения совести и адекватности в Европе, но и по причине назревающей войны РФ с ней. Захарова тоже приложила свой голос к этому.

Тема такой войны уже мейнстрим. Если европейцев опрашивают: буду они сражаться или уедут в Америку, Африку или Австралию, то для русских колонизаторов Европы этот вопрос выглядит иначе – отправляться на родину или в изоляционные лагеря. Лагеря для них неизбежны, так как все европейцы не уедут, и отправка групп риска в изоляцию – это общая практика войн минимум за 150 лет.

Советские пролетарские интернационалисты в 1941 г. за считанные дни выселили всех немцев из Автономной ССР немцев Поволжья, а также из Украины и Крыма. При том, что готы в Крыму более коренной этнос, чем славяне и татары. На память об этой Республике немцев остались два города – Энгельс, до 1931 г. Покровская слобода, основанная в 1747 г. украинцами, и город Маркс, основанный около 1765 г. немцами как Екатериненштадт, в честь царицы-немки Екатерины II. В 1915 г. из-за войны с Германией его переименовали в Екатериноград. В 1920 г. переименовали в Марксштадт и сделали первой столицей немцев Поволжья, но затем её функции передали Энгельсу. В 1942 г. Марксштадт переименовали в просто Маркс. Энгельс остался Энгельсом, но как и Маркс, уже без немцев. Киев без украинцев – это вообще давняя национальная русская идея.

Современная Германия не может выслать русских на Алтай или в Казахстан, подобно тому, как те высылали немцев и греков. Но в случае войны этот "русский вопрос" решать однозначно придётся, и зная склонность немцев к планированию, Мерц может заняться им очень скоро. Русские в Германии об этом массово догадываются и предпочли уже меньше светиться даже на своём главном шествии. Могут начать записываться в евреи, тех немцы точно даже в Израиль не вышлют.

В кремле такие настроения заметили и "путин" поспешил заявить, что будет защищать соотечественников, где бы они не жили. Он такие заявления делает периодически, но если раньше это относилось к колонизаторам и ссыльным в Украине, то сейчас явно не к ним. В этом контексте проталкивание Шрёдера в модераторы обретает особый смысл, и поясняет, почему в кремле на Фицо смотрели полупрезрительно сверху вниз. Кремлёвцы хотят вести переговоры в Берлине, а лучше в символичном Потсдаме, но не в Братиславе, имя которой ничего не говорит русскому уху.

Но совсем отвергать настойчивого Фицо нецелесообразно. Поэтому он по прибытию в Братиславу дал кремлёвцам весточку – заявил 11 мая, что рассказал президенту Австрии о своей беседе с "путиным". Но содержание её СМИ не раскрыл, так как для Фицо сейчас главное просто участие, как в спорте.

Кремлёвцы, вопреки словам Захаровой, вынуждены не только садиться с европейцами за стол, чтобы поговорить об Украине, но и признать Европу субъектом геополитики. В этом есть и заслуга Трампа с Вэнсом, полтора года шпыняющих ЕС, и демонстрирующих этим Москве субъектность Европы. Если Европа готова защищать Гренландию от США, то тем более обязана защитить Украину от РФ. Не только Украину, но и страны Южного Кавказа, если утверждает, что они тоже часть Европы и проводит в Ереване свой саммит.

В кремле это понимают и 11 мая Песков потребовал от Пашиняна объяснений, почему он позволил Зеленскому сказать в Ереване об украинских дронах над Красной площадью на 9 мая. Московиты замахали кулаками после драки, так как 7 июня в Армении выборы и нужно садиться за стол переговоров с Европой. Движение в Европе по спецтрибуналу для РФ за преступления против Украины, тоже очень сильный стимул, не меньший, чем Трамп с требованием перемирия.

Европа, зная склонность Московии к тягомотине и к другим извращениям, ставит её перед выбором – что раньше трибунал или переговоры? В кремле предпочли переговоры, но по привычке хамят в стиле табуна лаврова и требуют Шрёдера в модераторы. Похоже, сойдутся на Франке-Вальтере Штайнмайере, но важнее вопрос о сроках, и он во многом зависит от результатов визита Трампа в Пекин.