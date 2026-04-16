Главный вывод, который можно было бы сделать администрации Соединенных Штатов по итогам парламентских выборов в Венгрии и ошеломляющего фиаско Виктора Орбана – Европа никуда не исчезает, и граждане стран Европейского Союза желают быть европейцами. В течение многих лет венгерский премьер-министр эксплуатировал именно антиевропейскую идею и, возможно, именно поэтому заслужил такое уважение и со стороны американского президента Дональда Трампа и со стороны российского лидера Путина. Ведь, как ни странно, в ослаблении Европейского Союза почти все равно заинтересованы и в Вашингтоне, и в Москве, и даже в Пекине. Конечно, с каждой отдельной европейской страной легче сталкиваться, чем с объединенным блоком европейских государств. Но мне кажется, что такая логика должна быть присуща прежде всего авторитарным или тоталитарным режимам, а самая большая демократическая страна мира – Соединенные Штаты – должна быть заинтересована именно в сотрудничестве с демократическими европейскими государствами, объединенными в эффективный союз.

В течение своего пребывания в должности премьер-министра Орбан делал все возможное, чтобы взорвать единство этого союза и, как видим, не скрывал своих намерений перед Путиным. Среди его последних решений в должности было и блокирование европейской помощи для Украины, хотя эта помощь была в интересах не только самой Украины, нуждающейся в поддержке своей обессиленной войной экономики, но и Европы, которой просто необходимо сдержать амбиции России.

Просто парадоксально, что премьер-министр страны, у которой россияне столько раз отнимали свободу, действовал как политик по кремлевскому вызову. Просто парадоксально, что президент Соединенных Штатов, публично поддержавший Орбана накануне выборов и даже направивший в Будапешт собственного вице-президента с агитацией за партию Орбана, не использовал этой своей поддержки и личных отношений с венгерским премьер-министром для того, чтобы убедить его отказаться от этого. И удивительно, что президент Соединенных Штатов, годами убеждавший европейцев отказаться от российской нефти и газа, каждый раз закрывал глаза, когда речь шла о покупке российских энергоносителей Венгрией. Хотя сейчас уже очевидно, что Путин обменивал эту якобы дешевую российскую нефть в политическую поддержку и содействие коррупционному механизму в самом венгерском государстве.

Правление Орбана действительно дорого обошлось Украине. Не было никаких оснований для ухудшения венгерско-украинских отношений, кроме одного – готовности Будапешта поддерживать Москву. Не было никаких причин винить Украину в несоблюдении прав закарпатских венгров. Орбан не просто выступал с подобными заявлениями, но и вкладывал ресурсы в создание соответствующей политической атмосферы в приграничной области Украины. И это при том, что закарпатские венгры оставались одним из немногих национальных общин Европы, которым удалось сохранить и родной язык, и национальные традиции, и образование, и политическое представительство – и все это на украинской земле.

Я когда-то советовал венгерскому премьер-министру поинтересоваться судьбой двух других венгерских народов – хантов и манси, живущих на территории России. В эпоху Путина они окончательно лишились и собственного языка, и способности читать стихи и прозу собственных писателей, а также кажущихся атрибутов собственной национальной государственности – хотя живут эти народы на земле, которая по уровню богатства может сравниваться с Объединенными Арабскими Эмиратами и поэтому могла бы обеспечить коренным народам. Но вместо того чтобы защищать венгерские народы перед Путиным, Орбан пытался спекулировать проблемами закарпатских венгров перед Порошенко или Зеленским. И это еще раз иллюстрирует неискренность политика, который был больше пророссийским, чем провенгерским. Ну и, конечно, более пророссийским, чем проамериканским.

Из этого Трампа тоже стоило бы сделать выводы, если бы удалось открыть глаза: люди, работающие против европейского единства, никогда не будут реально думать о глобальных интересах Соединенных Штатов. Таким политикам к Москве гораздо ближе, чем к Вашингтону.