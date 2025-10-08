Что ж, я уже говорила: "Если вы слышите, "спорт, музыка, театр, творчество вне политики" – стреляйте в звук, не важно на языке или на языке это сказано". Сегодня я продолжу эту тему, потому что не все это понимают, а Россия расширяет использование пропаганды через средства культуры.

В ОРДЛО постоянно демонстрируют фильмы о так называемом "сво", где россияне-герои спасают "род Донбасса" от злых НАТО-бандеровцев. Эти фильмы снимают, что самое интересное не на "освобожденном" Донбассе, а на россии, потому что это безопасно. Россияне переживают за свою безопасность во время съемок пропагандистских фильмов, потому что и "народ" Донбасса нервный за 10 лет жизни в российском гетто, и сами участники "сво", не очень любят современное искусство, могут и гранату бросить в актеров.

Киноиндустрия России – это уже большая мощная машина для формирования и трансляции пропаганды. Это было при СССР, это осталось при каждом из президентов России, это стало более отточенным, более острым оружием во времена путинизма.

Я уже писала о том, что российское общество воспитано так, что на первом месте у них пропагандистские лозунги, второе классовая и национальная ненависть, третье личная ненависть к Украине.

Более того, критическое большинство россиян зависят от телевидения, шоу и кинофильмов и верят в реальность киносценариев и киногероев. То есть, а я это видела своими глазами, люди верят в то, что киношная "золушка" из русской деревни, приехав в Москву, сразу встречает сына олигарха, а честные русские менты и судьи всегда защищают интересы народа.

Именно из российского кино формировалось мировоззрение жителей Донбасса относительно современной жизни на России. Исходя из этого, святую веру в русское кино носят именно постсоветские люди, верившие в "подвиг" стаханового "героя" олега кошевого и другую киноиндустриальную лабуду. Именно на постсоветского человека и рассчитана "культурная" экспансия россии.

Первое, что сделала россия на оккупированном Донбассе, это шоу. Шоу с концертами груды российских звезд. Концерты газманово-кадышевых заполонили города ОРДЛО. А вы говорите музыка вне политики. Именно музыканты россии агитировали за войну, убийства Украинцев, "сво" и поддерживали и поддерживают шовинизмскую политику и путинизм. Следует упомянуть "сказки" певицы чичериной, направленные на дискредитацию Украины.

В качестве доказательства приведу сообщение из блога ИС .

Как видите, шоу-биз россии работал на Кремль и бешено формировал у слушателя ностальгию за СССР и восприятие "братской" россии, где кадышевское ай-на-не подавалось, как "одна история, одна культура".

В 2015 году в учебных заведениях ОРДЛО запустили обязательный просмотр документальных фильмов, патриотической направленности.

На оккупированных территориях работает мощная машина пропаганды. Это касается не только ОРДЛО, но и Крыма и оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей. Музеи, кино, театры, балет, песня, картины, народное мастерство… все, что относится к творчеству, россия использует в качестве пропаганды. История переписывается, музеи разворовываются и исторические факты или музейные экспонаты меняют под "величие россии", чтобы доказать "россия была всегда".

Больше всего страдает от этого украинское культурно-историческое наследие. Группа ИС всегда акцентирует внимание на этом и собирает все случаи украденной россией нашей истории или наших историко-творческих фигур. И если на музыкальную и кинотусовку россии, ставшие активной бригадой кремлевской пропаганды, еще обращают внимание при внесении пропагандистов в санкционные списки, то вот на художников и музейщиков – нет.

Сегодня я приведу пример того, как уже художники россии, тоже "вне политики", стали еще одним кирпичом в фундаменте российской пропаганды. Для художников России внесена задача в рамках проекта "СВОетворчество", пропагандировать "сво", войну и победы России.

Для участия в проекте приглашают не только художников России, но и в первую очередь художников с оккупированных территорий, которые поддерживают Россию и прославляют войну, став коллаборантами. Да, в списки предателей и коллаборантов, почему не вносят работников музеев, художественных академий, театров, художников, рисующих по "славе сво". Так сложилось на оккупированных территориях и на россии, что художник может быть бойцом и убивать украинцев, а убийца и мародер может стать художником.

Выставка картин в художественном музее оккупированного Мариуполя, прямое подтверждение моих слов. Многие авторы картин, это действуя военные, добровольно или за мобилизацией пошедшие на войну в составе армии России. Это вчерашнее мирное дело, направленное на то, чтобы красота спасла мир, уничтожена россией и превращена в еще одну машину для убийства. Художники России и оккупированных территорий должны быть внесены в Миротворец, потому что это не только коллаборанты, но и действующие участники русско-украинской войны.

Но я бы хотела сузить внимание читателя на картине "На земле православной", которая принимает участие в этой выставке и нарисована художником, участником "сво".

Как предвещает "легенда" под картиной, "художник, участник "сво" очень верующий, православный человек", принимал участие в убийственной войне и убивал украинцев в городе Бахмут. Когда он, как оккупант зашел в дом того, кого убивал, то есть "хохла, укро-хунтовца, натовца, гей-европейца, которому чужды православные традиции и ценности"- а именно так показывает россиянам украинцев российская пропаганда- он увидел в разрушенном доме "красный" уголок, где.

Казалось, вот доказательство того, что российская пропаганда лжет и вымышленный образ негодяя-украинца должен рассыпаться или хотя бы зародить сомнения или пробудить определенные вопросы в голове россиянина. Ведь вот "украинцам чужды православные традиции и ценности" и православные иконы в углу. Но нет. Настолько сильно влияние пропаганды, что россияне не в силах увидеть правду даже на своих картинах.

На войне все имеет значение. Враг использует все средства воздействия на человека. Даже картины. Даже художников. Даже театр, кино, песню. Да, это преступление против человечества и преступление против искусства. Но это полная калька из СССР, где художников ценили за верность партии и прославление красных комиссаров, членов партии и верных ленино-сталинцев. То в тоталитарной россии ничего не изменилось, просто люди забыли, как это, творить под давлением партийной линии.

Поэтому, записывайте себе и передайте потомкам: "Если вы слышите, "спорт, музыка, театр, творчество вне политики" – стреляйте в звук, не важно на языке или языке это сказано".

Группа ИС будет поднимать эту тему как можно чаще, потому что еще не все это понимают, что нет "мирного русского поэта Пушкина" или "мирного русского художника" или "мирного русского актера", все это винтики одной машины, которая работает для нашего уничтожения.