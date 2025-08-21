Дожди, грозы и сильные ливни: прогноз погоды в Украине
Завтра в Украину прискачет активный циклон средиземноморского происхождения. Карта сверху.
Он обусловит дожди, грозы, иногда даже сильные ливни и шквалистое усиление ветра в западных, северных и большинстве центральных областей (кроме Днепра с районами).
На востоке и юге сохранится сухая погода (разве что в Одесской области вероятны локальные грозовые дожди).
Ветер будет с юго-запада, умеренный, временами порывистый, осторожно!
Температура воздуха в течение дня 22 августа окажется крайне контрастной.
На западе прохладно, +17+21 градус
На севере +21+24 градуса
На востоке +30+34 градуса
На юге +29+32 градуса
В центральной части +29+32, в Винницкой области около +25 градусов.
В Киеве завтра, в пятницу, ожидается дождь, гроза и понижение температуры воздуха до +22 градусов.
На День Независимости в большинстве областей Украины - сухо, солнечно и умеренно тепло (жара пойдет), предполагается +21+26 градусов, только в западных областях 24 августа местами пройдут дожди и будет свеженько, особенно ночью и утром, лишь +8+12 градусов, а днем +16+20 градусов.
Характерная синоптическая деталь 24 августа - сильный ветер северо-западного происхождения, пусть принесет хорошие изменения)
А завтра берите зонты, кто будет из зоны циклона, а на востоке, в центре и на юге защищайтесь от чрезмерной жары.
Украина - большая, погода разная, пестрая, однако как раз в день Независимости температурные контрасты уйдут, будем дышать легко, с ветерком и в унисон)