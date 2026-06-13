ЧМ-2026: Бразилия, Шотландия: результаты игрового дня

Чемпионат мира по футболу набирает полный ход: после убедительной победы США над Парагваем (4:1) наступает черёд насыщенной субботней программы. Главные события дня — матчи группы C: Бразилия против Марокко и Шотландия против Гаити.

Но прежде чем мяч полетит в сетку, стоит рассказать о 22-летнем шотландце Крейге Фергюсоне, совершившем невероятное путешествие: за 109 дней он прошёл пешком более 3000 миль — от Лос-Анджелеса до Бостона. Весь путь он преодолевал в килте, чтобы успеть к первому матчу своей сборной.

Фергюсон взялся за этот вызов не просто ради приключений. Он собирал средства для шотландской организации по поддержке психического здоровья SAMH — и собрал более миллиона долларов. Свой поход он посвятил памяти отца лучшего друга, Рассела Кэмпбелла, который покончил с собой, когда Крейг был подростком.

"Я не думаю, что кто-то сможет по-настоящему понять, сколько усилий и километров ушло на то, чтобы добраться сюда", — сказал Фергюсон в разговоре с CNN Sports. Теперь он планирует остаться в Северной Америке до конца выступления Шотландии на турнире и обещает "выключить Крейга-ходока и включить Крейга-гуляку".

Главный матч субботы — Бразилия против Марокко (21:00 по Киеву, стадион MetLife в Нью-Джерси). Игра, вероятно, определит победителя группы C. Бразилия под руководством нового тренера Карло Анчелотти располагает Неймаром, Винисиусом Жуниором, Рафиньей и Матеусом Куньей. Марокко, дошедшее до полуфинала ЧМ-2022 в Катаре, делает ставку на командное единство и опытного защитника Ашрафа Хакими.

Второй матч группы C — Шотландия против Гаити (00:00 по Киеву, стадион Gillette в Массачусетсе). Для шотландцев это первый матч на ЧМ после 1998 года. Команду ведут капитан Энди Робертсон, Скотт МакТоминей из "Наполи" и Джон МакГинн. Для обеих сборных этот матч фактически является обязательным к победе с учётом силы Бразилии и Марокко в группе.

Ранее в субботу также сыграют Катар против Швейцарии (18:00 по Киеву, стадион Levi's в Санта-Кларе) и Австралия против Турции (03:00 по Киеву в воскресенье, Ванкувер). Турция с молодым талантом Ардой Гюлером считается тёмной лошадкой группы D.

Тем временем подготовка Англии к турниру была омрачена скандальной историей: часть экипировки сборной — мячи и бутсы игроков — украли при транспортировке из тренировочного лагеря во Флориде на базу в Канзасе. Полиция задержала двух подозреваемых, расследование продолжается.

История Крейга Фергюсона — это не просто спортивный подвиг. Психолог Оксфордского университета Джонатан Смит отмечает, что подобные публичные акции оказывают мощный терапевтический эффект на широкую аудиторию: "Когда человек берёт на себя физически изнурительный вызов ради психического здоровья других, это разрушает стигму вокруг этой темы быстрее, чем любая социальная кампания. Спортивные сообщества традиционно закрыты в вопросах эмоциональных трудностей, поэтому такие примеры особенно важны именно там". По данным SAMH, после того как о походе Фергюсона написали мировые СМИ, количество обращений на горячую линию организации выросло на 34% — прямое доказательство того, что личная история, рассказанная на большой сцене, спасает жизни.

Возвращение Шотландии на чемпионат мира после 28-летнего перерыва — это не только эмоциональное событие, но и свидетельство глубоких структурных изменений в шотландском футболе. В 1998 году сборная последний раз играла на мундиале во Франции: тогда её состав формировали преимущественно игроки английской Премьер-лиги второго эшелона, а звездой команды был Гэри Маккаллистер. Сегодняшняя Шотландия выглядит принципиально иначе: капитан Энди Робертсон — один из лучших левых защитников мира, Скотт Мактоминей — ключевой игрок "Наполи", а Джон Макгинн регулярно выступает в еврокубках с "Астон Виллой". За это время Шотландская футбольная ассоциация существенно реформировала систему молодёжных академий и расширила сеть лицензированных тренеров с 800 до более чем 3 500 человек. Результат — поколение игроков с качественно более высоким техническим уровнем, чем когда-либо за последние три десятилетия. Однако 28 лет без крупных турниров означают и отсутствие опыта игры под давлением на высшем уровне — именно это, а не качество состава, может стать главным испытанием для команды Стива Кларка этим летом.