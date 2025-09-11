Чем Украина будет помогать Польше?

Президент В. Зеленский пообещал Варшаве помощь в сбитии российских дронов, залетающих на их территорию. Красивый жест, подчеркивающий, что по беспилотникам Украина впереди всей планеты, во что наш президент искренне верит.

Одновременно известно, что широко разрекламированные украинские перехватчики не являются эффективным оружием против шахедов. Потому что по цене они сопоставимы с шахедами, а для сбития одного вражеского беспилотника нужно не один и не два, а гораздо больше перехватчиков.

Соответственно, ирония, пронесшаяся в нашей прессе, что над Польшей сбивали российские шахеды с американских самолетов ракетами АИМ-9Х и АИМ-120 стоимостью от 1,2 до 1,8 млн долларов, выглядит не очень кстати.

Кроме того, до сих пор официально не опровергнуты заявления о том, что на украинских складах накопилось много беспилотников, которые ВСУ не хочет получать. Потому что они некачественны — не выдерживают враждебного РЭБа, имеют сложности со связью, не летают на заявленную дальность и так далее. Особые проблемы с дронами на оптоволокне, поэтому в боевых частях вынуждены создавать мастерские по доработке дронов, выпускаемые поставщиками, в частности, перематывать катушки с кабелем.

Все это связано с тем, что определенная часть поставщиков, близкая к власти, занимается только зарабатыванием денег, а в производстве оружия до сих пор не создан надежный объективный контроль качества продукции.

Ситуация, конечно, нуждаюсь в расследовании, но если факт подтвердится, то удивление это не вызовет. Потому что мы помним производство некачественных разрывающихся при выстреле минометов, а также мин, которые не взрываются при падении. Проблемы с поставкой некачественного питания и обмундирования в ВСУ по завышенным ценам тоже известны.

Во власти продолжаются разговоры о разрешении для наших производителей продавать избыточное оружие за границу, дроны, в первую очередь. Это некачественную продукцию собираются продавать? Тогда это вызовет очень нежелательные международные скандалы. А если качественную, то ее самим катастрофически не хватает. В старые недобрые времена все это бы рассматривали как саботаж с соответствующими последствиями для заигравшихся дельцов.

И чтобы не завершать сообщение на минорной ноте. Нетривиальным результатом российской провокации с залетом шахедов и гербер в воздушное пространство Польши может стать интенсификация переговорного процесса между ЕС и Китаем. Поскольку США демонстративно не желают защищать своих европейских партнеров по НАТО, даже тех, кто финансирует альянс в том объеме, который требовал Трамп.

Российская агрессия демонстрирует плановую тенденцию расширения, а европейский ВПК будет возобновляться вплоть до 2030 года. Поэтому без взаимодействия с Китаем проблему сдерживания путинской России Европа не решит. Украине такой геополитический разворот ЕС, безусловно, на пользу.