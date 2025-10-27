Буданов обратился к Италии и вспомнил Гарибальди

Интервью Кирилла Буданова, вышедшее в заметном итальянском издании "Il Foglio" — хороший пример стратегической коммуникации украинского разведчика. Текст интервью — взвешенный дипломатический и информационный шаг, направленный на укрепление позиций Украины в Европе, где решаются многие ключевые вопросы нашей поддержки.

В частности, именно Италия находится в центре сложного процесса по присоединению к инициативе PURL (координации оборонных поставок для Украины) — это союзнический долг стран ЕС, еще и поддержанный давлением со стороны США и НАТО.

На этом фоне выступление Буданова на страницах итальянского СМИ выглядит как уместный дипломатический сигнал — не агрессивный, не требовательный, но и не просительный, а человечный, исторически понятный и морально сильный. Это информационная инициатива государственного уровня, фактически формирующая общественное пространство для поддержки Италией проукраинских решений даже в сложной внутренней политической ситуации.

Потому что Буданов не просто рассказал о российской агрессии против Украины. Он сделал это в форме, понятной и близкой итальянскому обществу. Цитата из Джузеппе Гарибальди "Здесь мы творим Италию или умираем за нее" стала центральным символом этого послания. От украинского военного это звучит как прямая параллель между итальянской борьбой за независимость и нынешней войной за выживание. Это не только удачная риторика, это точно выстроенная коммуникация, апеллирующая к исторической памяти Италии, к ее собственной идентичности. Процитировать Гарибальди – это если бы итальянец процитировал украинцам Петлюру или Чорновила, так что отдельный респект.

Есть альтернативный подход: вместо простых заявлений или технических обращений — эмоциональная коммуникация через общие исторические архетипы. Именно поэтому интервью Буданова в Италии не просто медийный факт, а образец стратегической дипломатии через символы и акценты, которые работают на усиление международной позиции Украины.

Это особенно важно, когда в каждой европейской стране сегодня идет ожесточенная борьба между российскими влияниями и украинскими интересами. В этих условиях наше государство должно действовать максимально проактивно, и инициатива Буданова – тот случай, когда стратегическая коммуникация работает.