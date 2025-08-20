Альтернативная история: мирный договор, который мог изменить мир
Дорогие друзья, представьте, что история пошла другим путем. Что если президент США решил договориться с Гитлером в 1942 году? Прочтите этот короткий текст, чтобы погрузиться в альтернативную реальность.
Август 1942 года. Гитлер заявляет, что германские войска продвигаются вперед по всей полосы столкновения, вот-вот будут захвачены Ленинград, Сталинград и нефтяные месторождения Кавказа.
‚Он готов к мирным переговорам, которые помогут устранить первопричины этого конфликта. А именно вернуть в состав немецкого рейха земли Беларуси, Украины, балтийское побережье вместе с Ингерманландией. В СССР должны перестать притеснять немецкий язык и права коренных немцев в Москве.
Президент США берется положить конец войне, чтобы немцы и россияне перестали воевать. Он говорит, что победить Германию невозможно. Они воюют всю свою историю. Победили Римскую империю, разгромили Наполеона, Австрию и Францию. Но только США могут положить конец этому, ведь именно они выиграли Первую мировую войну.
Президент США зовет Гитлера на личную встречу. Прибывшего на борту линкора "Тирпиц" гитлера встречает красная ковровая дорожка. Американский президент хлопает в ладоши от нетерпения. Он горячо жмет руку лидеру третьего рейха. В расписании встречи отмечено: "Обед в честь его достоинства, Адольфа". Риббентроп прибывает в военную форму германской империи с железным крестом. Делегацию приветствует пролет бомбардировщика Б-17.
‚По итогам встречи президент США требует Сталина немедленно прибыть в Вашингтон. Он заявляет, что пора остановить эту бойню. СССР придется провести обмен по территориям, немцы отдадут Смоленскую область и окрестности Сталинграда, но полностью забирают весь Кавказ. Он добавляет: Сталин в любой момент может закончить эту войну, теперь все зависит только от него.