Зима будет очень сложной: чуда не произойдет

Украинцы удивились, когда Зеленский сказал, что зима будет очень сложной.

Не ожидали, что ли? Ничего об этом не намекало? Пропустили предыдущую зиму? До сих пор ждете мир через 2-3 недели? Или вдруг подумали, что Путину надоест творить военные преступления?

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Вероятно, год за годом украинцы удивляются, что выходя на пенсию получают копейки.

А ждали чего-нибудь другого?

Да, власть, конечно, ответственна. Всего. Но и каждый взрослый человек ответственен за свою жизнь. Жизнь, существующая не в вакууме, а в украинских реалиях. И вот в этих реалиях, не важно вам сейчас 22 года, 36 или 51. У вас не будет достойной пенсии от государства. Экономика и демография не дадут соврать. И потому ваша пенсия – это ваша ответственность. И вы, конечно, можете, оказавшись через некоторое время на пенсии, проклинать власть, Ющенко-Порошенко-Зеленского-кого следующего. Но это не даст вам достойную жизнь.

Так же и с зимой. И так, в каком-то идеальном мире Зеленский-Кличко-Трамп-ибо кто еще взялись бы за руки и совместными действиями так за 9 месяцев реформировали энергетику, что чтобы никакие обстрелы не были страшны. Но вы живете не в безупречном мире. И есть у украинских политиков. Которых избрал мудрый украинский народ. И реалии войны. И это все вы знали и 1 марта и 1 мая и 1 июля. А значит, как взрослый человек должен ответственно принимать решения. Понимая условия задачки. И зная, что вас ждет.

И так, политики зимой охотно расскажут вам, кто виноват. И вы можете проклинать этих персонажей. И это может согреть вас на несколько минут. А все остальное время?

Зима придет. И будет темной и холодной. И вы знаете это уже летом. И должны быть готовы. Должны готовиться. Уже сейчас. Уже вчера.

Так же и с пенсией. Уже сейчас. Уже вчера.

Потому что потом будет поздно.