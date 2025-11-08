''Восстановление испытания'' ядерного оружия: что задумал Трамп

Как бы у нас действительно работала Комиссия по журналистской этике, то она должна была беспощадно наказывать за глуповатые кликабельные заголовки, которые вводят в заблуждение и пугают читателей и зрителей. Это я, в частности, о новостях типа "Трамп и пути решили возобновить ядерные испытания".

Эти инфа не отвечают действительности. Это все равно, что обвинять наших хрустальных депутатов, что один подарил другому "Феррари", хотя на самом деле речь идет о модели масштабом 1:43.

Возвращаясь в ЯЗ. На самом деле, президент США дал команду интенсифицировать испытания носителей ЯЗ, в первую очередь, баллистических межконтинентальных ракет. Такие испытания проводятся время от времени, но сейчас, в связи с тем, что разные похмельные медведи угрожают миру, будут происходить чаще. Кстати, в рамках таких испытаний американская ракета Минитмен-3 штатно стартовала, пролетела более 6.000 км и попала в цель на полигоне.

Что касается непосредственно ядерного оружия, то Трамп хочет увеличить финансирование лабораторных исследований. То есть речь не о взрывах под землей, или на поверхности земли, или под водой, или на поверхности воды, или в воздухе, или в космосе — все эти испытания противоречат Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний от 1996 года, которому до сих пор действует. Но никто не запрещает взять образец ядерного материала и провести лабораторные исследования с целью выяснения, в каком состоянии этот материал находится: может ли ядерное устройство с таким материалом сработать по назначению или материал устарел и взрыва не произойдет.

Так же путин дал команду не восстановить испытания ЯЗ, а проанализировать целесообразность возобновления таких испытаний (испытания носителей ЯЗ, далеко не всегда успешные, РФ проводит постоянно). Согласитесь, разница принципиальна.

И дело не в том, что путин — гуманист, "уже 10 лет пытающийся завершить войну", которая началась, видимо, с того, что Украина вторглась в россию. А в том, что он трус. Это других он готов убивать и посылать насмерть, а сам хочет жить вечно, в роскоши и уважении, чтобы мировые лидеры приняли его как уровень и распределили с ним мир на зоны влияния.

Поэтому путин тщательно выполняет обязательства по ЯЗ, чтобы его случайно не испепелили вместе с половиной недоимперии. А еще Кремль очень опасается, что натуральные испытания ЯЗ продемонстрируют, что король на чемодане не только зловонный, но и совсем голый. То есть, российский Союз находится не в том состоянии, чтобы представлять кому-то реальную угрозу — такой результат испытаний возможен, и все ядерные страны сразу об этом узнают.

Скорее всего, пути ядерные испытания не возобновят, ссылаясь на "известное российское миролюбие". Но если такие испытания все же состоятся, да еще и окажутся успешными, то вероятность применения ЕС против Украины заметно повысится.

Однако сейчас морочить себе голову подобными гипотетическими угрозами нет смысла. Потому что нам хватает угроз реальных.