Военный вертолет на пляже: россиян используют как живой щит

Забавное видео с российским ударным вертолётом Ка-52, у которого смысл куда более глубокий, чем может показаться на самом деле.

Итак, Ка-52 заходит на посадку и создаёт беспорядок у отдыхающих на пляже людей. Посмеялись, забавно, но...

На заходит он на посадку на военный аэродром, находящийся в Краснодарском крае буквально впритык с пляжем.

Попутно возникает вопрос, а какова вероятность, что на этом аэродроме может возникнуть внештатная ситуация, в результате которой пострадают гражданские, с учётом близости объекта? Вероятность очень велика...

Или, с учётом того, что россия находится в состоянии полномасштабной войны с Украиной🇺🇦, какова вероятность, что на этот аэродром не прилетит нечто, что детонирует всё, что там находится? Вероятность предельно велика.

Россияне, поймите наконец, что вас используют как живой щит. Держитесь подальше от военных объектов и будет вам счастье пожить ещё немного в процветающей и встающей с колен стране, которой завидует весь загнивающий Запад.