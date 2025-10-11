У росії планують скорочувати виплати контрактникам... І нічого хорошого в цьому немає.

Принаймні, саме така "зрада" лине зараз російськими інфо-майданчиками адептів культу "Z" .

Зокрема, скорочення торкнуться:

Татарстан – скоротять з 3,1 млн руб до 800 тис руб; Ямало-Ненецький автономний округ – скоротять з 3,1 млн руб до 1,9 млн руб; Нижньогородської області — від 3 млн до 1,5 млн; Марій Ел та Бєлгородської області — з 3 млн до 800 тис руб; Чувашії — з 2,5 млн до 800 тисяч; Башкирії – де і так башкирів за людей ніхто не вважає, з 1,6 млн до 600 тисяч. Тут традиційно були одні з найнижчих виплат.

Здавалося б, з одного боку, це явний маркер того, що в росії туго з грошима на війну й економія вже стосується низки регіонів. Але... нічого хорошого в цьому маркері особисто я не бачу, а якраз навпаки.

Це дещо контрастує на тлі того, як уряд росії ухвалив рішення збільшити низку виплат військовослужбовцям на 7,6% замість раніше запланованих 4,5%. Але якщо розібратися, – підвищення стосується широкого спектра осіб, зокрема й військових пенсіонерів, і виплачується за фактом. Тобто, якщо ти, припустимо, контрактник, то будеш отримувати більше не одноразову виплату – а зарплату. Але є нюанс – одноразову виплату отримав і вставив дружині зуби, які до того повибивав за час щасливого високодуховного спільного життя, а тут уже так не вийде, із зарплати тільки по зубу вставлятимеш. А контрактники, як відомо, довго не живуть і зарплату довго не отримують. Економія бюджету!

Але, у цієї історії є і куди більш негативний бік.

У той час як низка адептів культу "Z" журяться через такі скорочення виплат, інша частина, і її значно більше, порушує питання про борг перед батьківщиною. Мовляв, у "велику вітчизняну" діди не за довгим рублем ішли воювати, а батьківщину захищати! А "відважні ополченці бамбаса" теж, заради ідеї єднання з росією матінкою і світлого майбутнього, без води, без світла і пакетики на унітазах! І в цьому вся негативна суть того, що відбувається.

На тлі зниження виплат, розігрівається суспільство, мовляв, не за гроші воювати потрібно, а за ідею, батьківщина в небезпеці! Одночасно в росії вже запроваджено цілорічну мобілізацію, яка дасть змогу призивати щонайменше 500 тис. тіл на рік тільки через обов'язковість. Звичайно, строковика відправити на фронт не так просто, якщо він не підписав контракту з МО, але над цим працюють щодня у В/Ч, чинячи морально-психологічний і фізичний тиск на строковиків, щоб ті підписували контракт.

Але з урахуванням нинішніх тенденцій, на законодавчому рівні, вже у 2026 році просто можуть ухвалити обов'язковою, наприклад, правку про "захист батьківщини", і, хочеш, не хочеш, строковик або контрактник, а вирушиш ловити обличчям fpv-дрон куди-небудь під Покровськ.

Прогрів суспільства на цю тему в Росії вже йде давно, але найближчим часом варто очікувати особливої ура-патріотичної істерії, покликаної забезпечити у 2026 році РОВ набагато більшою кількістю м'яса, ніж у попередні роки повномасштабного вторгнення.

Росіян підводять до прийняття обов'язкової загальної мобілізації, в репресивному форматі. А це означає, що проблем нам від такого припливу м'яса на фронт буде в рази більше.