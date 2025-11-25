Украина сползает в катастрофу

Несмотря на то, что офис президента и его медийные каналы предлагают нам забыть о коррупции и государственной измене и сплотиться вокруг лидера во время чрезвычайно тяжелых мирных переговоров (совет сплотиться правильный, забыть — нет), самый глубокий кризис с февраля 2014 года никуда не делся.

Этот мультикризис состоит из пяти (ранее я писал о четырех, одно измерение недооценил): политическое, коррупционное, управленческое, безопасное и экономическое.

Коррупционное измерение понятно. Тысячи часов пленок еще впереди, мы узнаем много нового, и не только в энергетике.

Политический кризис проявляется в недееспособности парламента – в критический момент, когда нужно принимать бюджет и евроинтеграционные законы, от которых зависит финансирование Украины.

Безопасный кризис имеет два измерения. Во-первых, слабостью Украины уже воспользовалась Россия, запустив свои 28 пунктов. Во-вторых, Россия систематически пользовалась коррумпированностью чиновников, чтобы расставить на ключевые должности своих людей, и они в большинстве своем все еще там сидят.

Огромным количеством проблем никто не занимается

Управленческий кризис состоит в неспособности системы управления давать ответы на текущие вызовы. Огромным количеством проблем никто не занимается, потому что они не проходят через узкий входной канал управленческой системы. А бюрократы, которые не могут нормально работать в условиях политического кризиса, переключаются в режим тихой стачки. Я уже не говорю, что для многих сложнейших проблем просто не хватает компетенции в условиях узкого круга доверенных людей и принципиального отказа от диалога с профессиональными кругами.

Экономический кризис состоит в том, что у нас нет денег на следующий год, начиная со второго квартала. Такой передряги за время полномасштабной войны еще не было. Здесь требуется дееспособный парламент и дееспособное субъектное правительство.

В условиях такого мультикризиса хуже всего – это делать вид, что ничего не произошло. Но именно такой путь избран.

Теперь сценарии

Ключом к решению всех уровней кризиса является политический уровень. Здесь нужно что-то опереться, и у нас нет другой опоры, кроме Конституции Украины. Путь выхода из политического кризиса я уже описывал многократно: дееспособный субъектный парламент, в котором создана коалиция, назначившая дееспособное субъектное правительство. Так должно быть по Конституции.

Сценарное пространство формируется двумя факторами:

— удастся ли создать парламентскую коалицию,

- Удастся ли преодолеть политический кризис.

1. Сценарий "Славная революция".

Есть коалиция, кризис разрешен.

Название сценария отсылает нас к событиям 1688 года в Англии, знаменующей переход в парламентское управление. Формируется парламентская коалиция, назначающая правительство национального спасения (технократы без политических амбиций, которым нести груз тяжелых решений). Все причастные к коррупции и государственной измене лица уволены. Президент оставляет за собой определенную Конституцией роль лидера нации в обороне и международной политике, давая возможность правительству при поддержке парламентской коалиции взять на себя ответственность и быстро принять ряд необходимых, хотя и болезненных решений, от бюджета до решения проблем Сил обороны. Правоохранительные органы работают под парламентским контролем без давления со стороны офиса президента. Шансы на победу значительно растут, а президент получает реальную перспективу попасть в историю лидером победы.

2. Сценарий "Противостояние".

Есть коалиция, кризис не разрешен.

Несколько народных депутатов выходят из фракции Слуга народа, коалиция разваливается. Формируется новая коалиция, назначается правительство национального спасения. Но президент не согласен с этим развитием событий. Формируется антагонизм между президентом и его офисом и подконтрольными стражами порядка, с одной стороны, и парламентом и правительством, с другой. Решения парламента блокируются, ключевые члены парламента и чиновники преследуются. Для выхода из острого политического кризиса может быть организован круглый национальный стол. В то же время тот факт, что все события разворачиваются в политической плоскости, предотвращает выплеск кризиса на улице. Ведь лучше острые споры в парламенте, чем на улицах, тем более во время войны.

3. Сценарий "Сползание в катастрофу" – инерционный сценарий (мы двигаемся по этому пути).

Все остается без изменений.

Кризис отрицается, для его решения ничего не делается. Парламент нефункциональный, независимо от того, формально ли существует коалиция или формально прекратила существование (при невозможности формирования коалиции президент имел бы право распустить парламент и назначить выборы, но это невозможно во время военного положения). Никакие решения не могут быть приняты, включая бюджетные и евроинтеграционные (от которых зависит финансирование). Острые проблемы с обеспечением армии угрожают военным поражением. Проблемы быстро достигают каждой семьи, недовольство и уныние нарастают. Парламент не может выполнить роль площадки для урегулирования кризиса. Этот инерционный сценарий кажется самым плохим.