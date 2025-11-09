Трамп считает, что Зеленский еще может серьезно наказать русских на фронте

Не будем поднимать вопрос, кто виноват в ситуация вокруг Покровска и Мирнограда – ответ слишком очевиден. Скажем так, продолжатели смешков Арестовича о Чернобаевке, рассказывавшие в августе о двух "ушках зайчика" длинной до 10 км, выросших в сторону Доброполья за сутки, и как мы их лихо почикаем. Эти "ушки" спецназ ГУР подрезает у Шахового до сих пор. Более актуален вопрос, что делать, и ответ на него отчасти завязан на вопрос, почему для "путина" столь важен Покровск с Мирноградом.

Негативный информэффект, если рашню отбросят от Покровска и Мирнограда, – это лишь первое, и самое незначительное, что поползёт по РФ из ящика с неприятностями. Это как курский прорыв ЗСУ через год после стратегического наступления, объявленного 27 сентября 2023 г. "путиным". Никогда такого не было, и вот опять русские отступают. На это раз у Покровска, о котором пропаганда трубила: город взят, и гарнизон в Мирнограде на днях будет в "мешке" вместе с вооружениями от НАТО.

Пропаганда особо ничего не приукрасила. Действительно до 80% Покровска заняты армией РФ, и если кольцо вокруг Мирнограда замкнётся, то враг может надеяться на ценные трофеи. Пропаганда делает свою работу как положено, но не видит её в широком контексте. Обычный дефект узкой специализации.

Если рашистам придётся оставить Покровск, то пропаганда и это обыграет в удобном ракурсе: город не имеет стратегического значения, бои продолжаются и т.п. Если кольцо вокруг Мирнограда не замкнут в ближайшее время, то так даже лучше – цена победы возрастает и эту битву превратят во вторую сталинградскую и растянут во времени. Чем дольше будут тянуть, тем больше привыкнут, что битва идёт по плану и под давлением новых событий она уйдёт на десятый план.

На Московии умеют это делать. Главное не заиграться и не сказать: члены НАТО – Австрия и Ирландия направили свои войска. Летом такой опыт уже был, когда стали надувать тему: на стороне Украины воюют армии наркобаронов Колумбии и Мексики, нанятые Трампом, и поэтому у нас трудности. Была такая инициатива у пропагандистов, но её быстро свернули.

Пропаганда может исказить и оправдать всё, но сейчас медведев уже не может сказать как в начале курской операции, – замечательно, наконец, РФ вылезла из переговорной ямы, имея ввиду срыв секретных переговоров с украинской делегацией в Катаре. Не может, так как лавров встречу в Будапеште сорвал, и Трамп перестал позиционировать США как посредника в переговорах.

Трамп перестал копировать покойного Папу Франциска, парившего с ветвью мира и одинаково гладившего головы символичных украинок и россиянок. Вместо этого он заговорил о "Томагавках" и ядерных испытаниях, требует от европейцев конфискации "замороженных" денег, отказа от нефти и газа из РФ, и намекает, что во время войны гастроли московских артистов в ЕС и мультивизы для росиянцев – это не по фэншую. Второй раз за год позвонил в Мексику с предложением ввести войска США для борьбы с наркобаронами и впервые в Нигерию с обещанием ввести их без её согласия, если там продолжатся убийства христиан. Войска сильный аргумент, чтобы Нигерия и Мексика увеличили добычу и экспорт нефти.

Заслуга в этом не только лаврова, нахамившего Рубио, но и герасимова с белоусовым, взявших Мирноград в осаду, ползущих к Запорожью и готовящих большое наступление в Харьковской области. В августе эксперты говорили, что у РФ есть до 170 тыс. резерва и пытались просчитать, где его могут задействовать. Кремлёвцы, вместо того чтобы внять Трампу и приостановить наступления с объявлением или не объявлением об этом, тупо продолжали переть и строить планы. Военные в США и в НАТО легко просчитывали их замыслы, так как тоже заканчивали академии, и сообщали о них Трампу, Рютте и другим официальным лицам.

В таком контексте захват Мирнограда и Покровска – это политический и военный Рубикон для кремлёвцев. Если кремль переходит его, то это означает, там плюют на мирные инициативы Трампа из всех своих башен, разворачивают наступления по всему фронту и удлиняют его. Смысл – продвинуться так, чтобы США и ЕС быстро приняли все условия Москвы и подписали с ней мир или перемирие по схеме расширенного Стамбула.

Реальное наступление с целью оккупации левобережья Украины или угроза им плюс угроза устроить большой блэкаут – это те два инструмента, которыми в Москве три года надеются получить и юридически оформить новый Стамбульский договор. Медленно или быстро – это как получится. Но время идёт, проблем у них добавляется, а воз и ныне там. Весь 2025 г. кремлёвцы носились с идеей, что мытью или катанием они уговорят Трампа на аналог Стамбула, а он уговорит всех. Трамп делал им комплименты, но стоял как скала и кремлёвцы решили на него жёстко надавить, чтобы сдвинуть воз с места.

Поэтому лавров столь нагло и вёл себя в разговоре с Рубио. Ему дали команду вылезать из "переговорной ямы", и если оставаться в ней, то только на условиях признания за РФ пяти регионов Украины, смещения границы на запад на 30 км под видом "буферной зоны" и т. п. Но теперь о "путине" можно говорить, он не встретился с Трампом в Будапеште, не встретился в Малайзии на саммите АСЕАН, и не встретился в ЮАР на "Двадцатке".

Из "переговорной ямы" вылезли так основательно, что сами испугались и разыгрывают "опалу" лаврова, чтобы хоть немного сдать назад в "яму". Но спектакль "Лавров в опале" занимает только "хороших русских". В США и Европе на это шоу не ведутся, поскольку главная причина – осада Мирнограда и угроза большого наступления на левобережье не исчезла. Экзистенциальная причина – рашизм и "путин" тоже не исчезла. В США могут игнорировать грозные опусы медведева, но не могут позволить себе игнорировать бои за Покровск и Мирноград.

На данный момент Трамп считает, Зеленский ещё может серьёзно наказать рашистов на фронте и отомстить за все их злодеяния. Это он обещает сделать каждый день четвёртый год. Может, так как США передают ему через НАТО за деньги европейцев всё то оружие, которое он просит, кроме "Томагавков", поскольку для снятия осады Мирнограда они не нужны. Ещё что-то дают от себя европейцы, и у него талантливые генералы и гениальные планы побед. Поэтому Трамп, после того как вышел из переговоров из-за хамства лаврова, регулярно повторяет – им надо дать ещё повоевать, и Украина накажет РФ. Орбан на это дипломатично ответил, что "Чудеса случаются".

В Европе с Трампом тоже не спорят, но перекрыли транзит в калининградский анклав и готовятся вводить войска в Украину. Экс-генсек НАТО Расмуссен, работавший с Ермаком над форумом мира, прямо сказал об этом 6 ноября. "Гардиан" написала об этом как о само собой разумеющемся, при чём в статье о том, как британцы на 8 лет опоздали с выпуском бронемашины "Аякс". Рютте объявил на форуме по безопасности в Бухаресте, НАТО уже не отстаёт, а обгоняет РФ по выпуску артснарядов, чтобы в кремле это учли. Пит Хегсет сравнил ситуацию с кануном второй мировой войны и призвал американцев готовиться принять в ней участие.

Кремлёвцы доблестно вылезли из "переговорной ямы", но залезли в "яму" острой конфронтации с США и Европой и ещё глубже погрузились в "яму" системного коллапса в РФ. При этом Трамп источал 7 октября оптимизм по поводу окончания войны на встречах с главами стран Центральной Азии и Орбаном. Даже обещал Орбану приехать в Будапешт, если он уговорит приехать туда "путина" и всё подписать. У Орбана появилась миссия.

Москва из "переговорной ямы" с Трампом выбралась уже окончательно, но сползает в такую "яму" коллапса, что "путин" срочно озадачился проблемой – как избежать распада РФ.

Для этого он учредил 4 ноября два новых государственных праздника: "День языков народов РФ" – 8 сентября, он совпадает с датой Куликовской битвы, и "День коренных малочисленных народов РФ" – 30 апреля. Этот явно приурочили к 1 мая. До того утвердил "Концепцию миграционной политики на 2026-2030 гг." и требует разработать "Стратегию национальной госполитики на период до 2036 г.". Обещал не допустить деколонизации РФ и осудил "псевдонациональные центры" вне РФ. Под "центрами" имел ввиду встречи в ПАСЕ по признанию кого-то из эмигрантов легитимным правительством РФ за рубежом. Есть от чего волноваться: эмигранты тоже из "чекистов" и сценарий "Чекисты против чекистов" достоин не только Голливуда, но и "Мосфильма".

Этот национальный порыв произошёл у "путина" после выяснения отношений между главным муфтием Чечни и главным раввином Московии. Полемику начал 20 октября муфтий с проклятий чеченцам-атеистов вне РФ, "украинским сатанистам" и сионистам. Выступал он по местному телевидению на чеченском языке, и оказалось реббе не только смотрит этот телеканал, но и понимает чеченский язык. Поэтому тут же вступился за Нетаньяху и евреев вообще, на что муфтий выставил "вилку" из иудея и еврея-атеиста и перешёл к Газе. В итоге дебаты приказали свернуть и объявили их причиной неточности перевода с чеченского. Но больше похоже на то, что чеченская и еврейская мафии решают, кто главный в РФ и как её лучше обустроить. Всё как в Хазарии, где во дворце заседали иудеи, а армия состояла из мусульман.

Не будем углубляться в яму, особенно в экономическую, куда влезает РФ, продолжая бои за Покровск с Мирноградом и планируя другие наступления. Отметим лишь четыре направления.

Четыре субъекта отказались оплачивать из своих бюджетов вербовку на войну против Украины. Там не против платить империи "дань кровью", но считают, что Центр должен давать им деньги на это. Белоусов, когда "путин" потребовал начать испытания ядерного оружия, обещал сделать это в течение "нескольких месяцев или нескольких лет". Это не фронда. Это явная неготовность залезть в яму, и не у одного белоусова. Погром офшорных фирм РФ из Лихтенштейна переместился на Британские Виргинские острова. "Раскопки" в поисках "золота партии" ускорятся, если линия фронта не "замёрзнет". Конфисковать его и использовать для войны не столь хлопотно, как с депозитов в Бельгии. Четвёртое – Скотт Бессант прогнозирует для РФ на 2026 г. потерю до 30% её доли экспорта нефти, а в самой РФ с минувшего понедельника начали размышлять вслух о третьей мировой, об обмене ядерными ударами с США и перспективах блокады Калининграда, притом, что её никто пока не объявил.

В Москве могут уже начинать каждый понедельник с составления на неделю прогноза неприятностей. Всё это питает оптимизм Трампа и делает миссию Орбана выполнимой. В случае успеха он получит три приза – возможность продолжить долго покупать нефть из РФ, имидж миротворца под выборы, и благодарность Трампа.

Если кремлёвцы с Орбаном не договорятся и не прекратят наступательные действия, а у Зеленского опять выкрадут план наступления, то из Средиземного моря по мосту Чонгар и мосту Ротенберга прилетят "Томагавки", и Крым станет островом. Совсем островом, как и Калининград, и тоже без энергомоста и газопровода из РФ. Трамп ещё в первую каденцию объявил: Крым – это Украина, и никакой лавров с песковым не переубедят его, даже если будут ссылаться на Рюриковичей, половцев, Хрущёва и конституцию РФ.

В ООН в этом с Трампом были согласны все, кроме Асада и никарагуанского диктатора Ортеги с женой, назначенной им сопрезидентом в этой социалистической "демократии". Но Асад год скрывается в Москве, а Ортеге стукнет 11 ноября 80 лет, и жена младше его лишь на пять. Зато Трамп на встрече с лидерами Центральной Азии проговорился – идут переговоры о получении мандата ООН для миротворцев в Газе и скоро он будет. Так как РФ выбралась из "переговорной ямы", то для Украины можно ожидать мандат ООН на коллективную оборону поверх вета Москвы. Рютте и Хегсет к нему уже готовятся.

Но пока Трамп считает, что Орбан и Зеленский должны поработать в связке. Орбан должен методами дипломатии убедить кремлёвцев прекратить наступать, а Зеленский сделать это на поле боя. Если не справятся, то за дело возьмутся Рютте, Хегсет и другие. В результате Покровск и Мирноград становятся Рубиконом для всех.