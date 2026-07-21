Самая влиятельная блоггерша США приехала в Украину: очень хороший знак

На фоне всего, что несется, в Украину приехала Лора Лумер - одна из самых влиятельных блоггерок и активисток в мире MAGA. Я писал о ней и ее взглядах раньше, поэтому не буду повторяться. Напомню только, что аудитория Лумера превышает два миллиона человек, ее слушает Дональд Трамп, а сама блоггерша оказала прямое влияние на некоторые ключевые решения в Овальном кабинете.

Так вот, недавно Лора Лумер, как и многие ультраконсервативные американские блогеры, распространяла антиукраинскую риторику. В феврале 2024 года она писала: "Мне действительно не нравится Украина. Я там никогда не была. Но на ум не приходит ничего хорошего, когда думаю об Украине. Зато у меня нет никакого плохого ощущения относительно России." Также она писала, что в Украине полно нацистов, выступала против оказания помощи и так далее.

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Недавно Лумер заявила, что стала жертвой российской пропаганды, и теперь она - "официально за Украину". Сегодня ее риторика действительно кардинально отличается. "Я только что приехала в Украину. Добраться сюда было невероятно трудно из-за российских террористов, которые уничтожили воздушное пространство", - написала Лумер по прибытии в Киев. "Я хочу увидеть Украину своими глазами. Я попробую найти подтверждение пропаганде, которой меня кормили. И если я этого не найду, то расскажу об этом всем, чтобы и они могли приехать сюда и увидеть правду".

Для многих новости о приезде Лумера стали неожиданностью, но ее визит готовился уже некоторое время - интерес особенно вырос после того, как в прошлом месяце Одессу и Киев посетил ее напарник. По итогам своей поездки Лора Лумер планирует подготовить специальный выпуск подкаста. Знаю о нескольких очень интересных встречах, которые запланированы у нее и ее команды, поэтому надеюсь, что MAGA-американцев будет ждать действительно хороший контент. Но подкаст – это лишь часть.

Уже в первый день поездки Лумер совершила серию сообщений, которые суммарно собрали более полутора миллионов просмотров на твиттере. В них она пишет о том, как Россия вместе с Китаем вмешивается в американские выборы. О том, как Россия убивает представителей религиозных меньшинств, не относящихся к РПЦ. Как Россия угнала тысячи украинских детей. Как Россия помогает Ирану убивать граждан США – и поддерживает режим, желающий смерти Дональда Трампа. Словом, о темах, находящих особый отклик у консервативной аудитории.

Информации об этих вещах предостаточно в американских СМИ, но ее не хватало на площадках MAGA-блоггеров. И так похоже, что Лора Лумер решительно настроена это изменить. "Я с нетерпением жду, чтобы показать миллионам поклонников Трампа и американцам, насколько жестока Россия", - написала блогерша. "И почему США могут стать следующей мишенью, если мы не проснемся".

Что ж, с нетерпением ждем и мы.