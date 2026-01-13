России нет в геополитической игре

После высказывания Путина еще в 2014 году на форуме "Селигер", где он заявил, что "у казахов не было государственности, и Назарбаев создал государство на территории, где его никогда не было ", вполне закономерно, что Казахстан все активнее смотрит вокруг в поисках партнеров и поддержки. Конечно, Китай поближе. Но способен ли Китай идти на прямой конфликт с Москвой, если кремлевская верхушка решит, что нужно "нащупать" что-нибудь и в Азии, раз не выходит с Европой? Сомнительно, очень сомнительно.

Этот же вопрос задают себе и другие постсоветские республики из Центральной Азии, которые не в восторге от перспективы оказаться в роли вассалов Москвы. Азербайджан и Армения уже давно двигаются курсом " прочь от России " после полного провала русской " миротворческой миссии ". Потому что такое " миротворчество " стоило этим странам слишком дорого.

Очень показательно, что во время саммита со странами Центральной Азии Дональд Трамп поднял вопрос использования американскими ВВС военных баз в регионе — Карши-Ханабад (которая уже использовалась американцами в начале 2000-х в Узбекистане) и Мари (Туркменистан). Также Казахстан готов к предложениям сотрудничества в военной сфере и построения новых партнерских отношений с США.

Все это — индикатор того, что процессы, которые сейчас происходят в мире, затрагивают интересы все большего количества игроков, которые раньше предпочитали не определяться стороной поддержки.

Геополитическая игра стала не просто нелинейной, а совершенно бессистемной и хаотичной, когда великие игроки пытаются использовать свое положение, чтобы набрать инструментариев для потенциальных противостояний в будущем. И неизбежная стычка между США и Китаем влечет за собой не просто волны на воде, затрагивая новые интересы и регионы, а толкает игроков к однозначному биполярному определению.

А где же здесь Россия? А его нет.

Пока она погрязла в войне против Украины, Москва теряет остатки влияния и любые шансы оставаться серьезным геополитическим игроком, несмотря на бред Путина.

В этом месте он уже позорно проиграл Китаю.