Война в Иране затягивается. Переговоры с россиянами практически в тупике

Главными победителями нынешней ситуации выглядят Израиль и Россия. Первый из-за разрушения иранской экономики и объединения всего арабского мира против Ирана. Вторая – из-за роста цен на нефть

1. Логика действий руководства Ирана очень проста: сохранить режим. Венесуэльский сценарий выглядит сейчас как почти фантастический. В отличие от Венесуэлы, иранский режим был и слишком идеологизирован и в отличие от Венесуэлы, правящая верхушка во многом верила и верит в свою идеологию. Без внешнего вмешательства (наземная операция и свержение режима с последующими массовыми чистками) сейчас представить себе падение режима довольно сложно. Следовательно, можно говорить, что те, кто принимал решение о короткой войне или исходили из ложных разведданных или руководствовались волюнтаристскими мотивами.

2. Трамп имеет три ключевых варианта:

– в течение месяца сломать режим благодаря авиаударам (вероятность низкая);

– В течение месяца уничтожить львиную долю экономического потенциала Ирана и объявить победу, правда, иранский режим также объявит свою победу (пока это наиболее вероятный вариант, несмотря на политические риски, как внутренние в США, так и имидже в целом).

– Начать наземную операцию (этот вариант будет принят в том случае, если военное командование и армия заверит Трампа, что война будет короткой).

3. Эта война была начата Трампом по трем главным причинам: получить контроль над нефтегазовой отраслью Ирана, благодаря этому выйти из сильной позиции на переговоры с Китаем и для улучшения политического рейтинга. Для решения этих вопросов требуется первый или третий варианты. И здесь нужно еще раз подчеркнуть: на кону стоит имидж США на Ближнем Востоке в том числе и в этой части света вообще.

4. Следует особо обратить внимание, что Китай также не смог надавить на Иран в вопросе Ормузского пролива и ударов по нефтегазовой инфраструктуре монархий Персидского залива. Иран, безусловно, превращает себя в парию, но пока ни Россия, ни Китай не будут рвать отношения. Оба считают, что смогут сыграть в игру "посредник". И пока выглядит так, что больше вариантов стать посредником у Китая (опять-таки, если США пойдет по второму сценарию).

5. Украинско-российские переговоры при этом, похоже, зашли в тупик. Наш вчерашний удар по Новороссийску опосредован это подтверждение. Достоверность каких-то прорывов в ближайшее время практически нулевая. При этом роль США в этих переговорах напрямую будет зависеть от окончания войны в Иране. Также следует следить за тем, появится ли Китай в иранском треке. Его появление там практически на 100% будет гарантировать его появление и в наших переговорах.