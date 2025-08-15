Работа в Польше, как выбрать лучшее предложение и найти надежного работодателя
Уже не один год самая популярная Польша для трудовой миграции не только украинцев, но и других претендентов из стран СНГ. И это неудивительно – легкий в изучении язык, географическая близость и схожий менталитет. Исходя из данных рейтинга Евростат, Польша занимает третью позицию по выдаче разрешений на работу, а первые две позиции – Чехия и Германия.
Популярные вакансии
Согласно внутреннему рейтингу компании, наиболее нужные вакансии в Польше это:
- Логистика на складе, производство - сортировка и упаковка товара, погрузка/разгрузка, работа на производственных конвейерах;
- Строительство – штукатуры и каменщики, высотники и монтажники, электрики и сварщики;
- Обслуживающий персонал – горничная, официант, носитель, повар;
- Сбор урожая (сезонная работа) – сбор различных фруктов, ягод, овощей.
Также пользуются спросом такие вакансии - системные администраторы, разработчики, программисты, инженеры и другие.
Почему именно Польша
Ключевыми плюсами работы в Польше считаются:
- Большой выбор вакансий - рынок труда в Польше нуждается в рабочих во всех сферах деятельности. Согласно данным Business Insider Польша, рынок предлагает более 200 000 вакансий;
- Конкурентная зарплата – средний заработок неквалифицированного работника 1200-1600 евро, а у специалиста выше 2000;
- Простая легализация – медицинское страхование, налоги в пенсионный фонд, отпуск и официальное трудоустройство;
- Культурная близость – схожий менталитет, традиции и язык делают проживание в Польше комфортным.
Как выбрать нужную вакансию
По данным рейтинга трудоустройства Подобная сеть люди обращаются только на платформы, которые могут предложить:
- вакансии со 100% гарантией;
- Удобный интерфейс, фильтры;
- Актуальные заявки на указанные условия заработной платы;
- Поддержка консультаций.
Одним из популярных ресурсов в этой области считается Layboard, это международная платформа, специализирующаяся на поиске работы в Польше и не только.
Плюсы Layboard для поиска работы
- Большая база актуальных вакансий – на платформе вы увидите не одну тысячу предложений от надежных работодателей в Польше. Начиная от сельскохозяйственных работ и заканчивая IT медициной;
- Проверка работодателей – предложения по работе проходят тщательную проверку. Это значительно снижает риск попасть к безответственным работодателям;
- Удобный функционал – удобные фильтры помогут быстро найти нужную вакансию (по типу занятости, ЗП, наличию жилья и т.д.);
- Информационная поддержка – на сайте компании публикуются нужные вакансии с полным ее обзором (регион, зарплата);
- Прозрачность и безопасность – фирма дает полную информацию: контакты связи, рекомендации, описание условий, чтобы трудоустройство было безопасным.
В заключение можно сказать, что работа в Польше открывает возможности не только финансового, но и карьерного роста. А с платформой Layboard сделать это будет легче, потому что они предлагают только проверенные вакансии и оказывают полную поддержку претендентам на работу.