Путин показал Китаю, что он ''имел в виду'' Трампа

Сегодняшним обстрелом Киева путин показывает Китаю, что он "имел в виду" Трампа. Через неделю - визит лидера российского терроризма в Пекин. От которого ему нужны заверения, что китайцы подставят плечо – увеличат закупку нефти как минимум. Как максимум – будут открыто продавать оружие (мол, Штаты это же делают для Украины). И как ни странно, сейчас мяч постепенно действительно катится в сторону Китая, а не Штатов. Ибо Пекин действительно может эту войну своими решениями поставить на паузу. А может наоборот – водить козу, потому что нынешняя ситуация ему выгодна, как никогда.

Более-менее все прояснится после 2-3 сентября. Путин получит ответ. Мы будем удерживать фронт и дипломатию. Штаты постараются еще раз всадить путина за стол переговоров. Игра становится более прогнозируемой, чем это было год назад.