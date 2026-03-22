Поможет ли инсценировка покушения на Орбана выиграть ему выборы в Венгрии?

Во влиятельном американском издании The Washington Post появилась статья британской журналистки-расследовательницы Кэтрин Белтон "To tilt Hungarian election, Russians proposed staging assassination attempt" (Чтобы повлиять на выборы в Венгрии, россияне предложили инсценировать.

В ней она в частности отмечает: "Офицеры разведывательной службы, или СВР, предположили, что могут быть необходимы решительные действия - стратегию, которую они назвали "Изменить игру". Во внутреннем отчете для СВР, полученном и засвидетельствованном европейской разведывательной службой и пересмотренном издания The Washington Post" кампании" – "организовать покушение на Виктора Орбана".

"Такой инцидент сместит восприятие кампании по рациональной сфере социально-экономических вопросов на эмоциональную, где ключевыми темами станут государственная безопасность и стабильность и защита политической системы", - написали оперативники в отчете, подготовленном для главного подразделения СВР по операциям политического влияния, Управления ТС или Департамента активных.

Далее Кэтрин Белтон пишет: "Физических нападений на Орбана, чья популярность упала из-за ухудшения экономической ситуации, не было. Но сама мысль об организации покушения на жизнь Орбана подчеркивает, насколько высоки ставки для Москвы в венгерской гонке".

Нападение в июле 2024 года, во время которого Дональда Трампа задела пуля потенциального убийцы, привело к появлению его культовых фотографий, похвал за его устойчивость и быстрый рост его рейтинга в опросах, особенно среди основных поклонников".

Появление сенсационной информации о подготовке или рассмотрении сценария покушения на Виктора Орбана как инструмента стратегии "Изменить игру" со стороны российских спецслужб (СВР) показательно для применения политического насилия. И этот случай демонстрирует переход Москвой от стратегии мягкой силы или информационного влияния к радикальному механическому вмешательству в политическую архитектуру Европейского Союза.

Рассматривая этот отчет важно понимать логику режима диктатора Путина. Для разведывательных служб Российской Федерации инсценировка покушения на Виктора Орбана преследует цель прежде всего вмешательства в избирательный процесс в Венгрии и дискредитацию Украины на международной арене.

Если бы замысел удался, московиты использовали его в качестве повода для дискредитации украинских спецслужб, возложив на них ответственность за этот теракт. Целью спровоцировать эмоциональный взрыв в Венгрии и консервативной среде Европы, окончательно разрушив единство НАТО и Евросоюза.

Несомненно, что стратегия "Изменить игру" свидетельствует об исчерпанности традиционных методов влияния Кремля. Когда дипломатическое давление и дезинформационные кампании не приносят желаемого темпа разрушения евроатлантической солидарности, спецслужбы прибегают к созданию "черного лебедя" - события, коренным образом меняющего повестку дня.

А это можно классифицировать как попытку вызвать системный шок, парализующий рациональное принятие решений и переведя политический процесс в Венгрии в плоскость хаоса и взаимных обвинений.

В то же время сам факт утечки этого отчета о планировании Москвой через европейские разведки к изданию The Washington Post является элементом действенной оперативной контрразведывательной игры. Ведь обнародование планов де-факто аннулирует их эффективность, поскольку любой инцидент с венгерским премьером теперь будет автоматически рассматриваться сквозь призму российского сценария.

Это создает ситуацию стратегического сдерживания через публичность: Россия теряет возможность использовать этот инструмент без риска мгновенно разоблачить. Таким образом, мы наблюдаем трансформацию разведданных в мощное политическое оружие, превентивно блокирующее наиболее радикальные сценарии Кремля для выборов в Венгрии.

Также обнародование разведывательных данных через The Washington Post свидетельствует об окончательной легитимизации стратегии "превентивной публичности" как инструмента гибридного сдерживания. И этот акт не просто утечка информации, а целенаправленная контрразведывательная операция, трансформирующая классическую тайную дипломатию в открытое информационное противостояние.

Основная механика этого процесса заключается в невозможности фактора внезапности, который для реализации террористических сценариев Кремля является критически важным. Когда планы дестабилизации или имитирования физического устранения политических фигур (в данном контексте венгерского премьера) становятся публичным достоянием, они мгновенно теряют свою операционную ценность.

Поскольку очевидно, что любая дальнейшая попытка реализации такого сценария автоматически маркируется как российская агрессия, лишающая Москву возможности действовать под чужим флагом или списывать все на случайность.

Эта стратегия создает эффект "информационного паноптикума", где агрессор отдает себе отчет, что каждый его шаг находится под постоянным контролем, и результаты этого надзора могут быть обнародованы в любой момент.

Происходит трансформация разведданных, они превращаются в пассивный ресурс для принятия решений в активное политическое оружие превентивного действия. Когда о планировании имитации покушения на венгерского премьера Виктора Орбана стало известно публично, это радикально изменяет архитектуру европейской безопасности. Поскольку вместо того, чтобы реагировать на последствия инцидентов, западные разведывательные сообщества через медиа-каналы блокируют саму возможность их возникновения.

Публичность в этом контексте выступает формой стратегического сдерживания, что заставляет Кремль отказываться от наиболее рискованных операций из-за неизбежности разоблачения и дальнейшей политической изоляции.

В результате мы являемся свидетелями перехода от традиционной разведывательной деятельности к публичной психологической войне, где доминирование в информационном пространстве позволяет диктовать условия реальной политики и нейтрализовать угрозы еще на этапе их планирования.

Этот процесс можно определить как "превентивное обнародование разведданных", которое превращает секретную информацию в публичный политический актив, радикально изменяющий правила игры в условиях гибридного противостояния с тоталитарными системами и их вассалами.

Случай с разглашением планов покушения на Виктора Орбана является классическим примером реализации доктрины "стратегической прозрачности", где разведданные становятся инструментом информационной гибридной войны, направленным не на фиксацию факта, а на парализацию воли агрессора к действию.

Разведывательные данные перестают быть просто информацией, превращаясь в активное средство внешней политики и публичной дипломатии. К тому же традиционная модель безопасности предусматривала реактивный характер действий: инцидент случается – разведка устанавливает виновного – политики вводят санкции. Современная модель переворачивает эту логику. Публикация планов противника еще на этапе их оперативной обработки лишает его ключевого преимущества – "правдоподобного отрицания".

Когда российский диктатор Путин или любой другой тоталитарный правитель отдает себе отчет, что его каждый последующий шаг просчитан и будет мгновенно освещен в мировых медиа с точной привязкой к исполнителям, цена сделки резко возрастает, а ее политическая целесообразность нивелируется.

Возникает ситуация, при которой разведывательные сообщества Запада переходят от роли пассивных наблюдателей к роли активных архитекторов информационного пространства, диктующих повестку дня.

Такая медиатизация разведки выполняет функцию стратегического предохранителя. Она создает ситуацию, при которой скрытая операция становится невозможной из-за потери эффекта неожиданности. Это заставляет агрессора прибегать к более консервативным методам или вообще отказываться от эскалации.

В то же время, это свидетельствует о глубоком кризисе традиционного шпионажа: в мире тотальной цифровизации и прозрачности тайна перестает быть надежной валютой. При доминировании в когнитивной сфере способность убедить аудиторию и оппонентов в собственной всезнающести становится реальным рычагом силы.

Это переход в формат "публичной когнитивной войны", где победа одерживается не на поле боя и даже не в кулуарах спецслужб, а в заглавиях ведущих изданий, превентивно разрушающих операционные замыслы врага.

Что радикально меняет европейскую безопасность, поскольку контур безопасности теперь проходит не только по границам государств, но и по границе информационной устойчивости и способности спецслужб к быстрой коммуникации.

Публичность становится формой оружия, нейтрализующего угрозы в зародыше, делая политическую изоляцию агрессора неизбежной еще до момента совершения преступления. В результате мы видим формирование нового мирового порядка, где информационное опережение начинает конкурировать с традиционной военной мощью и экономическим доминированием.

Когда сетевая солидарность, основанная на открытых данных и цифровой дипломатии, оказывается более быстрой и гибкой. Публичность разрушает диктаторскую монополию на интерпретацию событий, чем постоянно занимается Москва, делая цену агрессии неприемлемо высокой из-за моментальной потери репутационного и экономического капитала.

Ведь способность государства контролировать глобальный нарратив сегодня является ключевым элементом суверенитета. Это делает агрессию невозможной без катастрофических последствий режима, превращая информационное доминирование в инструмент сдерживания.

В эпоху мгновенного распространения информации информационное преимущество становится таким же надежным щитом, как оружие. Если государство владеет инициативой в медиа, то любое преступление агрессора автоматически влечет неотвратимую расплату.

И хотя информационное доминирование не отменяет потребность в оружии, однако коренным образом меняет его роль: оно из главного инструмента наступления превращается в средство защиты той реальности, которая уже была выстроена в медиапространстве.