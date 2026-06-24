Помнит ли Кароль Навроцкий об историческом долге поляков?

Часть политикума Польши резко осудила решение Навроцкого об отзыве у Зеленского ордена Белого орла вплоть до того, что назвала его антипольским президентом. Сложно не согласиться, но Зеленский первым сказал "А", и Навроцкий усугубил, притом, что мог это не делать. Резонный вопрос, зачем они всё это делали?

На восьмом году президентства Зеленского нельзя уже отделаться ответом, как в 2019-2020 г., – он новичок и не разбирается в политике. Тем более в международной, и не мог предвидеть варианты реакций на свои действий. Легко можно было догадаться, что вывоз из Люксембурга для перезахоронения праха Андрея Мельника и его жены, дополнением к чему было присвоение почётного имени Героев УПА одному из спецподразделений ЗСУ, вызовет негативную реакцию у части политикума Израиля и Польши.

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У правительства Нетаньяху есть более важное большое горе – они теряют Трампа и разговорами о Мельнике и УПА его точно не вернёшь. Поэтому МИД Израиля заявил, что он против такого, но не настаивает и этим ограничился. В Израиле правильно поняли, что Зеленскому сейчас для поддержки рейтинга нужна какая-то более яркая пиар-акция, чем объявление среди лета "Тысячивёсен" с раздачей денег, когда везде собирают на дроны для ЗСУ.

Крайне нужна, так как планов победы с 2024 г. нет, нефтепровод "Дружба" он починил и проиграл дуэль животу Орбана. Вероятно, он долго смеялся, когда Зеленский подписал с Мадьяром все пункты, которые выдвигал Орбан. Не подписал только пункт о выделении венграм мест в Верховной Раде.

Но разрешил венграм не знать и не учить украинский язык в тех городах и сёлах, где их живёт не менее 10%. Разрешил вывешивать там флаги Венгрии и обязался содержать 100 венгерских школ, даже если в них останется один класс. Для сравнения – во Франции 10% арабоязычные и ни одной государственной школы, где преподавание ведётся на арабском языке. В частных школах можно, но в государственных только изучение как иностранного по желанию. Францию за это из ЕС не выгоняют.

Хорошо, что умные люди отсоветовали Зеленскому встречаться с Мадьяром в Берегово, чтобы отметить эту сделку, по которой Украина получила открытие первого кластера для вступления в ЕС. Кластер открыли бы и без неё, и его открытие мало что меняет, так как Зеленский из всех пожеланий ЕС выполнил лишь повышение акциза на сигареты до 2 евро за пачку. В отличие от выборов он не отложил это до Победы. Теперь Мадьяр отзовёт свою подпись под кластером и сделкой, если не увидит флаги Венгрии и не услышит её гимн по всему Берегово. Будет картинка – Мадьяр принимает у себя президента Украины. Поэтому Зеленскому и советуют встречаться с ним где угодно, но только не в Берегово.

Эта сделка явно навела Навроцкого на мысль, я тоже чего-то такого хочу. Но так как Навроцкий ещё не определился, чего он может хотеть от Украины взамен на продвижение по кластерам ЕС, то прицепился для разминки к УПА. Причём не в израильском стиле, а с угрозой лишения Зеленского ордена Белого орла, которым его наградил Анджей Дуда 5 апреля 2023 г. При этом он не говорил, что должен сделать Зеленский, чтобы сохранить орден – осудить УПА или отвезти прах семьи Мельник обратно в Люксембург?

К чести Орбана он никогда не говорил, украинцы исторически что-то должны венграм. Все его претензии были только к Зеленскому и его менеджерам. Возможно, Навроцкому тоже не нравится Зеленский. Он и в Украине многим не нравится, но Навроцкий перешёл ту линию, которую не переходил Орбан.

Перешёл сознательно из возросших личных политических амбиций и ощущения, что держит если не бога за бороду, то Трампа за горло. Поэтому экстренная поездка Буданова и Кислицы в Варшаву, чтобы исправить ситуацию, закончилась ничем.

Причина не в польско-украинской войне за Волынь в 1943 г., а в том, что Навроцкий хочет к осени 2027 г. обзавестись собственной партией в Сейме, так как ещё в 2025 г. у него возникли трения с группой Ярослава Качинского в "ПиС". Навроцкий не сделал тех назначений, которые обещал Качинскому перед выборами, и не факт, что "ПиС" выдвинет его в 2030 г. на второй срок. Поскольку продвижение новой партии дело долгое, то он уже стартовал за год до выборов в Сейм и использовал подвернувшуюся под руку пиар-акцию Зеленского.

Навроцкий зашёл Белым орлом на поле двух "Конфедераций", давно культивирующих ненависть к украинцам, чтобы показать "Я – ваш", и в перспективе надеется на раскол в "ПиС", если не удастся перехватить лидерство у Качинского. Навроцкий, в отличие от тоже беспартийного Дуды, выдвинутого в президенты коалицией вокруг "ПиС", не хочет быть командным игроком и намерен стать новой фигурой в политикуме Польши. Эти его амбиции подкрепляют и два внешних фактора – США и Франция.

Трамп с 2025 г. обхаживает Польшу и Навроцкого в ней. Обещает заменить ею ЮАР в Двадцатке этой осенью на саммите во Флориде и пригласил на него Навроцкого. Трамп постоянно приглашает его. В этом году – к себе на юбилей и на юбилей США. В Белом доме не уверены, что коалиция Туска выиграет выборы в 2027 г. и так как Навроцкий до 2030 г., если не случится импичмент, то делают из него стабильного для себя партнёра. Естественно, это его окрыляет.

Во Франции президентские выборы в апреле 2027 г. и наиболее вероятным победителем станет Жордан Барделла, де-факто возглавляющий "Национальное объединение". У Мари Ле Пен там уже лишь роль матери-основательницы. Борделла был в Польше 18-19 июня и встречался там с Навроцким, Качинским и с Кшиштофом Босаком, вице-спикером Сейма от "Конфедерации". Так как Борделла не член правительства Франции, то не был обязан встречаться с правительством Туска и отдал предпочтение идеологически близким.

Идеологически близкие свозили его на границу с Беларусью и показали укрепления от мигрантов. Для партии Борделлы это тема № 1. Де-факто, он обещает твёрдую поддержку полякам в их вопросам к русским. Вопросов там много. В частности Меркель и Шольц неизменно отвечали полякам, если вы с русскими поделили наши репарации не так, как хотели, то обращайтесь с этим в Москву, а не к нам. Мы дважды платить их не будем.

Если поездки в США и визит Борделлы работают в плюс для имиджа Навроцкого, то его ход Белым орлом стал провальным. Вместо долгих обсуждений – отберёт орден или не отберёт, и подпишет или не подпишет это Туск, получилась короткометражка, а не шоу. Хуже того – стаи Белых орлов и других наград из Украины устремились в Польшу, где "зазимуют" в её Институте национальной памяти. Для Навроцкого это фиаско, прежде всего, как для экс-директора этого Института, так как возникает вопрос, тем ли он там пять лет занимался?

Ход Белым орлом может зачеркнуть амбициозные планы Навроцкого, и поэтому ему есть смысл сделать новый ход, помня три факта.

Первый, в 2016 г. после Революции Достоинства в Буче и в Житомире появились улицы имени Леха Качинского, погибшего в апреле 2010 г. под Смоленском. Появились благодаря майданам в городах Украины, где было много красно-чёрных, а не только сине-жёлтых флагов.

Впервые улица Леха Качинского в Украине появилась в 2010 г. в Одессе вскоре после его гибели. Горсовет присвоил его имя улице, которая изначально называлась Польской – на ней жило много поляков. В 1917 г. её переименовали в честь местного большевика Моисея Кангуна, в 1960 г. в Джузеппе Гарибальди из-за натянутых отношений с Израилем. В 1994 г. вернули первое название – Польская. Выходит на знаменитую Дерибасовскую – это центр Одессы. В 2010 г. горсовет решил, в текущей ситуации улица Леха Качинского звучит более солидарно, чем просто Польская. Решил в начале каденции Януковича, который был единственным среди президентов Украины, кто не имел ордена Белого орла.

Помнит ли Кароль Навроцкий это лучше, чем свои предвыборные обещания его брату Ярославу Качинскому?

Факт второй, так исторически сложилось, что у украинцев два флага: национальный – красно-чёрный и государственный – блакитно-жовтий или лазорево-жёлтый, если использовать классический российский язык, где принято ставить точки над буквой "ё". В Польше тоже есть такой второй флаг – флаг "Солидарности" и это нас объединяет. У обеих наций кроме государственного есть ещё и флаг гражданского общества.

Важно вспомнить и о третьем факте – об историческом долге поляков перед литовцами, беларусами и украинцами, возникшем в 1569 г., когда они обязались защищать их страны от экспансии Московии. Два флага у украинцев – это во многом результат того, что свои обязательства поляки смогли честно выполнить лишь в начале и то, под руководством венгра Стефана Батория, общавшегося с ними на латыни. Дальше была такая внутренняя политика, что поляки сами сдавали Речь Посполиту то шведам, то московитам и немцам.

Если Кароль Навроцкий будет постоянно держать в памяти эти три факта, то возможно в Украине когда-нибудь появится улица его имени. Это лучше, чем следовать тем советам, которые давал ему Орбан на тайной встрече 23 марта.