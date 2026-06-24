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Залужному снова начинают расставлять политические ловушки

Виктор ШлинчакВиктор Шлинчак

Залужному снова начинают расставлять политические ловушки
Залужному снова начинают расставлять политические ловушки

Как вы помните, не так давно из-за неизвестной широкой публики журналистки в Твиттер бросили историю о его избирательном штабе. Смешали там всех – и коней, и людей. На выходе – большой выхлоп из ничего, информационная атака и претензии, что Валерий Залужный занимается политикой, пока сидит в Лондоне. Наличие штаба публично опроверг и сам Залужный, и его медиасоветник Оксана Тороп.

Сегодня – очередной вброс. Вроде как Залужный объединяется с Зеленским. Источник - малоизвестный в Украине соцмеража Substrack и человек (если это человек) с одним подписчиком с фамилией Даниэль Пратт.

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По моей информации, Залужный действительно был недавно в Киеве. И действительно, встречался с президентом Зеленским. Конечно, публичного сообщения об этом не было. Насколько я знаю, разговор был обо всем, но никаких договоренностей о совместном участии в выборах речь не шла. Хотя внутреннюю ситуацию, по моим данным, обсуждали. В основном говорили о смене премьера в Британии и последствиях для Украины.

Но, как говорится, главное – запустить, извратить и выдать как сенсацию. Которую, конечно, сейчас кто-то погонит в массы (следите за анонимными телеграмм-каналами и постами политологов, разгоняющих информацию "Пратта"). Потому что политика, как я понимаю, публично вроде бы не началась, но под столом какие-то фигли-миглы крутить продолжают.

Источник:facebook.com

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