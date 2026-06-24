Россияне бегут с чужой земли

Образ "острова Крым", конечно же, связан со знаменитой антисоветской антиутопией русского писателя Василия Аксенова, активно использовался во время оккупации и аннексии Крыма, когда украинский полуостров действительно почти стал "русским островом", так как потерял реальную связь с материком.

Я и сам тогда отмечал, что оккупация Крыма выглядит бессмысленной, потому что без связи с материком полуостров никогда не существовал в своей долгой истории. А когда начинал существовать, это означало начало серьезных исторических изменений. Так, упадок Крымского ханства, повлекший его аннексию и ликвидацию Екатериной II, начался именно тогда, когда российским войскам удалось установить контроль над территориями Крымского государства на материке. Именно отсутствие связи с материком, контролируемой большевистской армией, привело к окончательному поражению белого движения в Российском государстве. И теперь, в 2014 году, полуостров снова оказался не только без связи с материком, но и без воды – контроль над каналом, который изменил Крым в последние десятилетия перед оккупацией, остался в руках Украины.

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Путин, как и следовало ожидать, сделал из этой ситуации "нового острова" собственные выводы – не отказаться от контроля над украденным Крымом, а пробить в Крым коридор оккупированной территории Украины – что и стало одной из главных целей вторжения в 2022 году. Могло казаться, что крымская проблема для России решена, что Крым теперь точно не остров, что он связан с материком и оккупированной территорией Украины и мостом, построенным в годы оккупации.

Российский президент просто не учел, что война с Украиной может длиться не один год и к тому же технологически меняться. И вот теперь мы имеем удивительную ситуацию, когда усилия украинских сил обороны наконец превратили Крым в настоящий остров. Коридор есть, но он находится под бомбами и фактически перестал выполнять свою роль в транспортной артерии. Мост есть – но по нему боятся пускать бензовозы, чтобы не создать условия для разрушения конструкции. Паромы в Керченском проливе уничтожены. Горючего на полуострове – точнее, на острове – уже нет. Крым приближается к настоящей логистической катастрофе, и россияне, решившие отдохнуть на украденной земле, собираются прочь – и не могут уехать!

Еще несколько лет назад в Кремле говорили, что вопрос Крыма с Украиной не обсуждается. Еще год назад президент США предлагал своему российскому коллеге признать российский статус Крыма. Но теперь в Кремле могли бы задуматься о том, какой смысл в оккупированных территориях, если контроль над ними выглядит номинальным?

Россия с начала 1990-х пыталась сохранить свое присутствие в Крыму, используя для этого Черноморский флот и пророссийские активисты. Первый и последний президент автономии Юрий Мешков сформировал правительство и администрацию президента АРК из российских граждан, уже готовивших полуостров к аннексии. Когда российская операция провалилась, потребовали особого статуса для Черноморского флота и, наконец, убедили Леонида Кучму в необходимости договоренностей. Когда начала приближаться дата прекращения пребывания этого настоящего оккупационного контингента в украинском Севастополе, для продления срока использовал Виктор Янукович и банда коллаборантов, выдававшая себя за украинское правительство. Ну а в 2014 году аннексировали и весь Крым. Зачем? Чтобы использовать его территорию как плацдарм для оккупации украинского юга и дестабилизации ситуации в Черном море.

В результате Черноморский флот – этот вечный символ русского позора и поражений – царапанул в Новороссийск, в Крыму нет топлива и света, и россияне уже сейчас бегут с чужой земли, хотя их войска все еще там находятся. Каков тогда смысл вообще в наше время в оккупации чужих земель, которые ты не можешь защитить? Каков смысл России в "острове Крым"?