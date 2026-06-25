Ярослав Качиньский объявил о готовности вернуть Украинскому государству орден Ярослава Мудрого ІІ степени — в знак солидарности с польским президентом Каролем Навроцким, выдвинутым на этот пост партией Качиньского "Право и справедливость".

Остается только выразить сумму по поводу этого решения. Ярослав Качиньский, несмотря на его анахроническое отношение к вопросам исторической памяти и ее роли в будущих отношениях украинского и польского народов, имеет неоспоримые заслуги перед Украиной.

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Он был одним из первых иностранных политиков, который появился на зимнем киевском Майдане в 2013 году, и ни один портрет Бандеры его не остановил. Он был тем человеком, который годами единолично подбирал руководителей Польши, которые впоследствии поддержали Украину в 2022 году: без его решения Анджей Дуда никогда не стал бы президентом Польши, а Матеуш Моравецкий не возглавил бы польское правительство.

Сам выбор кандидатуры Навроцкого на пост президента Польши продемонстрировал, что многолетний глава "Права и справедливости" осознает: его электорат начинает смещаться в сторону радикальных правых взглядов, и хочет, чтобы его партия соответствовала этой тенденции. Но попытка соответствовать запросу электората, а не изменять его настроение, имеет свою цену. То, что мы наблюдаем сегодня, и есть эта цена.

Поэтому так важен диалог украинских политиков и общественных деятелей с представителями правого лагеря Польши. Эти люди должны понять, что вопрос связан не с украинско-польскими отношениями, не с политической перспективой польских правых и даже не с рейтингами президента.

Вопрос связан с наследием Ярослава Качиньского — если он считает дальнейшее существование Польши на политической карте мира своим наследием. Ведь вся система союзов, построенная Варшавой после краха Советского Союза, разрушена и существует только в фантазиях западных политиков.

Америка уходит из Европы — даже если сегодня она перебрасывает в Польшу стоящие в Германии войска. В крупнейших европейских странах нарастают ультраправые тенденции, а с ними и представления о таких странах, как Польша, как о географической выдумке.

Если России удастся добиться успеха в российско-украинской войне, восточная граница Польши станет границей давления. Если к власти в Германии придет некая "Альтернатива", так же будет выглядеть и западная граница. Ну а дальше вы знаете.

Поэтому вопрос совсем не в том, будет ли у Ярослава Качиньского орден Ярослава Мудрого. Вопрос в том, каким будет будущее его польских наград.

И ответ на этот вопрос не в союзах, которые в недавнем прошлом создавали польские политики, а в финале российско-украинской войны.