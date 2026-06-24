Навроцкий – временно, а Украина и Польша – вечно
Буду непопулярным. Считаю решение президента Украины не ехать на Ukraine Recovery Conference ошибочным.
Это не украинско-польская конференция.
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Это международная конференция: более 40 национальных правительств + Евросоюз + международные финансовые организации. Это не приглашение президента Польши.
Это приглашение международного сообщества, которое взяло на себя обязательство восстановить Украину.
Польша просто в этом году стала площадкой для проведения конференции по очереди.
В прошлом году – Италия.
А до этого – Германия.
А до этого – Великобритания.
А до этого – Швейцария.
Это не вопрос украинско-польских отношений.
Теперь второе.
"Белых Орлов" вернули. Это правильно.
Теперь нужно послать сигнал, что в доме есть взрослые.
Которые понимают, что Навроцкий – временно, а Польша вечно.
И Украина вечно.
Наши друзья в Польше, здравомыслящие люди, взрослые в этом доме нуждаются в поддержке.
Польша это не Навроцкий.
Так же как Украина не была Януковичем.
Я не предлагаю кланяться полякам, ради них переформатировать свою картину истории или свой пантеон героев.
Мы уже утвердили нашу субъектность, непреклонность, способность защищать свои интересы и свое мировоззрение.
Теперь нужно ещё утвердить нашу способность различать краткосрочное и долгосрочное.
Нашу способность переключаться с прошлого на будущее (и переключать других).
Нашу способность управлять нарративом, а не плыть по его течению.
Нашу проактивность, а не реактивность.
Восстановление Украины не имеет отношения к исторической памяти.
Субъектность – это не жесткая позиция по вопросам, которые для вас важны.
Камень тоже занимает жесткую позицию, но он не является субъектом.
Субъектность – это способность сегодня управлять тем, что вчера управляло вами.
Вчера мы руководствовались нарративом, запущенным поляками.
Сегодня мы должны переориентировать поляков на нарратив, запущенный нами.
Это станет признаком нашей силы и субъектности.