Похолодание, дожди и ветер: какой будет погода в Украине 12 марта

Завтра в Украине будет всякая погода.

В западных областях, в северных и Винницкой области пройдут дожди.

В южной части, в центральных областях и на востоке – штормовой ветер юго-западного происхождения до 15-20 метров в секунду. На западе и севере – просто порывистый.

В северных районах Сумщины и Черниговщины похолодает до +9+12 градусов.

Однако до всеобщего похолодания еще немного времени - в большинстве областей Украины завтра предполагается +12+18, на юге и в центре местами до +18+20 градусов.

В Киеве 12 марта урагана не будет, а будет порывистый юго-западный ветер.

Придет наконец благословенный дождь на наши запыленные и загазованные улицы, помоет воздух, нежные кустики, жаждущие деревья, газончики помережат капельками, испортит нервы водителям на дорогах, из луж захлопывает светлую обувь – более интенсивным будет дождь утром.

Температура воздуха в Киеве ожидается в среду более сдержанной, максимально +12+14 градусов.

В дальнейшем снова очень тепло.

В субботу похолодает в западных областях.

В воскресенье значительная часть территории Украины окажется в новой холодной воздушной массе, днем температура воздуха снизится до +4+10 градусов.

Пора понемногу присматриваться к цветам на подоконниках – сортировать, обрывать, выбрасывать старые кусочки калачиков без сомнения, поддержать, подумать, что оставить, а что вынести на улицу.

Чтобы уж когда придет законное тепло и окна будут вымыты, поставить на балконы красивые цветочки в красивых вазончиках.