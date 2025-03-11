Похолодання, дощі і вітер: якою буде погода в Україні 12 березня

Завтра в Україні буде всяка погода.

У західних областях, у північних та на Вінниччині пройдуть дощі.

У південній частині, у центральних областях та на сході - штормовий вітер південно-західного походження до 15-20 метрів за секунду. На заході та півночі - просто рвучкий.

У північних районах Сумщини та Чернігівщини похолоднішає до +9+12 градусів.

Проте до загального похолодання ще трохи часу - у більшості областей України завтра передбачається +12+18, на півдні та в центрі місцями до +18+20 градусів.

У Києві 12-го березня урагану не буде, а буде рвучкий південно-західний вітер.

Прийде нарешті благословенний дощ на наші запилюжені і загазовані вулиці, помиє повітря, ніжні кущики, спраглі дерева, газончики помережить крапельками, попсує нерви водіям на дорогах, із калюж позаляпує світле взуття - більш інтенсивним буде дощ вранці.

Температура повітря в Києві очікується у середу стриманішою, максимально +12+14 градусів.

Надалі знову дуже тепло.

У суботу похолоднішає у західних областях.

А в неділю значна частина території України опиниться у новій холодній повітряній масі, вдень температура повітря знизиться до +4+10 градусів.

Пора потроху придивлятися до квітів на підвіконнях - сортувати, обривати, викидати старі цурпалки калачиків без сумніву, підтримати, подумати, що залишити, а що винести на вулицю.

Щоб вже коли прийде законне тепло і вікна будуть помитими, поставити на балкони красиві квіточки в красивих вазончиках.