Война в Украине

Остап Дроздов

Созерцая засилье желчно-неадекватных насмешек в исполнении "специалистов по войне, которые уже 4 года воюют-воюют, а ситуация все ухудшается и ухудшается", бесполезно пробовать донести инокурсную мысль до подавляющего большинства людей, которые по градусу антинатовской риторики и шпилек.

 

Почему НАТО не называет залет российских шахедов на территорию своего члена военной атакой? - смешливо спрашивает народ, который 8 лет (с 2014 по 2022) не называл войну войной, а каким-то АТО, потом ООС, то еще как-то. Правильная лексика пришла аж на 9-й год войны, все это время не называя войну даже тогда, когда у нас были сухопутные аннексии и ожесточенные бои. Более того: не называя войну войной 8 лет, общество прожило их очень даже полноводно: с безвизом, с лоукостами, с эконом-путешествиями по всему миру, с концертами-танцами-песнями, с насыщенной обыденной жизнью, будто где-то там, на задворках Донбасса, и не было фронта. Еще и провели за это время 6 выборов (2 президентских, 2 парламентских, 2 местных). Еще и во время войны, которую никто в стране не называл войной, избрали президентом антивоенного кандидата, популистически пообещавшего встать на колени перед путином, лишь бы завершилась война, которая всех уже давно захарила и мешала развлекаться.

 

Поэтому: для начала нужно провести честный самоанализ, почему мы не называли войну войной 8 лет – а уже потом пускать стрелы в НАТО, которое войну, поверьте, НЕ ВПУСТИТЕ на свою территорию.

 

Это была провокация. Такова официальная оценка Польши и НАТО. Цель провокации – спровоцировать. Мудрость провоцируемого – не поступить на провокацию. Нашим воинственным свистулкам этого никогда не понять, что НАТО – это альянс мира, а не войны. Его цель – избегать войны, делать невозможным ее. А не ввязываться в нее. Ибо имеют наш антипример: влез в петлю войны, из него можно никогда и не вылезти уже. Там сидят мудрые люди, которые мыслят на несколько шагов вперед, быстро сделают выводы этой ночью, усилят пограничное ПВО и осторожно будут ждать, будет ли повторение прецедента, чтобы до последнего не влезать в межконтинентальную катастрофу.

Источник:facebook.com

