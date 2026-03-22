Патриарх и измена: столь масштабная и столь противоречивая фигура в церковной истории Украины

Наверное, в послевоенной церковной истории Украины не было фигуры столь масштабной и столь противоречивой, как Филарет. Даже в день его смерти одни с восторгом говорили о его духовном подвиге и подвижничестве, а другие напоминали о сотрудничестве с КГБ, жажде власти или даже наличии семьи – все те уже привычные обвинения, которые мы слышали относительно Филарета от московских священников и о которых они почему-то никогда не упоминали тогда, когда этот красивый и жестокий человек был.

Однако теперь, когда его среди нас уже нет, надо осознать одну простую вещь: именно этот священник, дошедший до высот в Русской православной церкви и возглавлявший ее как "теневой патриарх" и руководитель переходного периода, именно этот священник, на которого Москва могла надеяться в вопросе содержания украинской Церкви в московском подчинении. православие. И можно что угодно говорить о мотивах Филарета, но немаловажный не мотив – важный исторический результат: каноническая Православная церковь Украины есть и вечно будет. А если бы Филарет не осмелился пойти наперекор российской Церкви и всему мировому православию, если бы он побоялся создать Киевский патриархат за его пределами – кто бы, скажите, получил Томос в ситуации, когда УПЦ Московского патриархата и на пятый год великой войны боится разорвать духовную связь. бы удовлетвориться автономным статусом при Вселенском патриархате (что, наконец, и произошло еще до получения Томоса)?

Многие из тех, кто называет это восстановление Церкви духовным подвигом, могут не осознавать, какая это для него должна быть невыносимая мука – полный разрыв со средой, среди которой вырос и произошел. Ведь он стал митрополитом Киевским тогда, когда большинство из нас еще не родилось. Все эти десятилетия он был одним из них, а не одним из нас. Он возглавлял их – и, кстати, мог надеяться, что они его оценят если не как пастыря, то способного церковного администратора.

Этого не вышло. Это была первая великая измена в его жизни – когда он баллотировался на патриарха, а его отвергли. Я был, кстати, на том Соборе летом 1990 года, когда многие были уверены, что именно Филарет, который имел "ключи от Церкви" во времена правления патриарха Пимена (одним из главных лоббистов избрания которого он и был), станет наследником умершего главы РПЦ.

Этого не вышло. Должен сказать, это был прежде всего антиукраинский Собор. Его участники не хотели голосовать ни за Филарета, ни за будущего предстоятеля УПЦ МП Владимира именно потому, что оба митрополита были украинцами. Лозунг "лучше немец, чем хохол", я слышал тогда не один раз – и в результате патриархом стал Алексий II, действительно этнический немец по происхождению, с избранием которого русские священники связывали конец "засилья" украинских коллег. И предоставление автономии УПЦ было связано, прежде всего, с желанием "запереть" украинцев дома и больше не пускать их в Россию и другие советские республики, а вовсе не из уважения к Филарету или украинской церковной традиции.

Но когда Филарет пошел дальше – логически рассудил, что в независимом государстве должна быть своя Церковь и автокефалию этой Церкви должна предоставить именно Москва, – он столкнулся с очередными изменами. Первой была предательство объявивших его отступником товарищей по российскому Синоду – хотя я не сомневаюсь, что этот опытный церковный политик обсуждал свои намерения с коллегами. Но Алексий II консультировался в Кремле – и ему, конечно, дали понять, что было очевидно каждому российскому руководителю: государственность Украины – явление временное. И как-то странно, если снова будет единое государство – и какая непонятная самостоятельная украинская Церковь. Зачем?

Ну и потом была измена товарищей по украинскому Синоду, большинство из которых он сделал священниками, митрополитами, фигурами в новой автономной Церкви. Конечно, все они поддержали его предложение об автокефалии – понимали, что это результат предварительных консультаций. Но когда увидели, что в Москве изменили мнение, – изменили своему предстоятелю, провели неканонический незаконный Синод и выгнали его из Церкви, только чтобы понравиться своим московским кураторам. И это еще не самая измена. Наибольшей была предательство той паствы, которая с этими предателями осталась.

Ну и о жизни в атмосфере этих измен можно написать не текст, а роман. Мне показалось из наших разговоров, что как измену он воспринял и поведение нового московского патриарха Кирилла. Филарет во время своего пребывания в Синоде РПЦ считал лучшего друга и политического партнера митрополита Никодима, наставника Кирилла. У Никодима была сложная репутация, большинство коллег считали его человеком, склонным к католическому подходу в построении Церкви (Кирилл впоследствии превратит себя в московского Папу). И когда Никодим умер на руках римского Папы Иоанна Павла I (он приветствовал его с избранием, и сердечный приступ застал его в покоях понтифика, который, впрочем, и сам умер через несколько недель), в РПЦ решили избавиться от учеников покойного митрополита. А Филарет, вместе с Никодимом посвящавший юного Кирилла на священника, буквально спас его от неизбежного падения. Ну и как Кирилл отплатил спасителю? Не просто усилением борьбы с его Церковью, но и попыткой превратить Украину в собственную территорию – состояние здоровья митрополита Владимира и Янукович этому только способствовали. А ведь это было еще до того, как Кирилл стал патриархом войны.

Как человеку выжить в такой атмосфере и не утратить веру? Но он всегда был как скала. Его уверенность в собственной миссии была непоколебима. Да, могла меняться миссия, но никогда не изменялся он в своей вере в свой путь, который только он сам может и должен пройти. И только однажды за все эти долгие годы я видел его растроганным – когда он пришел к примирению с митрополитом Эпифанием и другими членами Синода ПЦУ.

Но это уже было прощание.