Ночной горшок для Лукашенко: Портников сказал, что означает визит в КНДР

Визит Александра Лукашенко в Северную Корею завершился странным, но показательным эпизодом: лидер КНДР Ким Чен Ын подарил белорусскому диктатору нечто среднее между ночным горшком и урной для праха с изображением Лукашенко в военной форме. Этот эксцентричный подарок вместе с автоматом от Лукашенко для Ким Чен Ина стал своеобразной кульминацией поездки, которая выглядит одновременно и бессмысленной, и очень выразительной.

Зачем Лукашенко полетел в Пхеньян

Смысл этого визита рассмотреть непросто. Северную Корею почти никогда не посещают чиновники из других стран, за редкими исключениями вроде Владимира Путина. Возможно, именно Путин и попросил Лукашенко съездить в Пхеньян — как своеобразную благодарность Ким Чен Ину за военные поставки и участие северокорейских военных в войне России против Украины.

Еще один мотив – личные амбиции Лукашенко. Ему хочется демонстрировать "широкие международные связи": вот он и с американскими представителями встречается, и якобы получил приглашение от Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, и в то же время может полететь к лидеру еще одного ядерного государства. В своих фантазиях Лукашенко мог бы видеть себя посредником между Трампом и Ким Чен Ином, докладывающим американскому президенту о готовности Пхеньяна к диалогу.

Кроме того, ему важно просто почувствовать себя "настоящим президентом", совершающим зарубежные визиты и встречающимся с другими главами государств. На практике же его международное пространство сузилось настолько, что при высоких визави ему фактически остались Путин и Ким Чен Ин.

Вместо Сеула - Пхеньян

Тот факт, что теперь Лукашенко остается разъезжать в КНДР, — яркая иллюстрация деградации его внешнеполитических возможностей. Когда-то он мог рассчитывать на визит в Южную Корею, развитие экономических отношений с Сеулом, открытие белорусского посольства за рубежом. В Северной Корее белорусского посольства как не было, так и нет, а посольство КНДР в Минске фактически не дает признаков жизни.

До последнего времени между Минском и Пхеньяном практически не существовало никаких сколько-нибудь ощутимых отношений. Это делает нынешнюю поездку еще показательнее: она выглядит не логичным продолжением реального сотрудничества, а скорее политическим жестом с пропагандистским подтекстом.

Военно-промышленный интерес и "геополитика на троих"

Отдельный мотив для Лукашенко – военно-промышленный комплекс. Он видит, как охотно Путин принимает северокорейские поставки, и вполне может стремиться присоединиться к этой цепочке, предложить формат сотрудничества "на троих" между Беларусью, Россией и КНДР. В Минске уже раньше звучали идеи о совместных инициативах с Северной Кореей, Пакистаном и другими странами так называемого "глобального Юга".

Тогда МИД КНДР публично опровергал готовность участвовать в таких проектах, но ситуация могла измениться. Ким Чен Ын тоже находится в непростом положении: с одной стороны его режим защищает наличие ядерного оружия, с другой — его не воспринимают как полноценного лидера в мировой политике.

Времена, когда он встречался с Трампом и раздувался от собственной значимости, давно прошли. Трамп сейчас явно не в КНДР: он погряз в ближневосточной тематике и пытается выстроить курс относительно Путина на фоне войны против Украины. Для того чтобы снова попасть в поле зрения Вашингтона, Ким Чен Ын мог бы устроить новую эскалацию, но это рискованно. Поэтому ему остается имитировать международную активность из-за встреч с такими фигурами, как Лукашенко.

Реальной экономики нет

Несмотря на весь шум вокруг визита, реальной экономической основы в этих отношениях нет. Товарооборот между Беларусью и КНДР не дотягивает даже до одного миллиона долларов, что для двух государств ничтожно. Главным результатом встречи стало не подписание масштабных соглашений, а обмен символическими подарками, которые мгновенно стали мемами.

Именно подаренная "ваза-урна-горшок" с портретом Лукашенко и автомат от Лукашенко для Кима - то, что запомнят обозреватели и аудитория. И еще долго все будут спорить, как Лукашенко собирается использовать этот странный сувенир из Пхеньяна.

Для чего Лукашенко "ночной горшок"

Ирония ситуации очевидна. Теоретически, Лукашенко мог бы использовать подаренный "сосуд из моллюсков" как ночной горшок во время следующих поездок, если таковые вообще еще будут, ведь список стран, куда его готовы принимать, очень ограничен. Но в Москву с собственным горшком не уедешь – даже для нынешней российско-белорусской близости это выглядело бы слишком карикатурно.

Сохранять как урну для праха этот предмет тоже сомнительно: Лукашенко явно не представляет себе будущее в крематории, он скорее мечтает о собственном мавзолее в центре Минска. Ким Чен Ын, похоже, значительно лучше понимает, как "поиграть" с подаренным автоматом и что делать с продуктами, завезенными из Минска. Сам Лукашенко даже предупредил северокорейского лидера, что все деликатесы и закуски нужно съесть через две недели, а вот к патронам для автомата это замечание, конечно, не касается.