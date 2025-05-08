Можно ли брать духи в самолет: от ограничений объема и правил безопасной упаковки до условий перевозки духов из зоны duty-free

Упаковка чемодана — одна из самых интересных и одновременно продолжительных частей подготовки к путешествию. Особенно если вы не уверены, какие вещи можно взять в ручную кладь или багаж, от которых придется отказаться на контроле безопасности. Авиационные правила регулируют все, что вы можете взять с собой на борт — от еды и личных вещей до средств гигиены, чтобы путешествие проходило без лишних осложнений в аэропорту. Среди частых вопросов — можно ли брать с собой духи в самолет.

Мы попытаемся подробно объяснить все об этом предмете в вашем багаже. Этот гид ответит на вопрос, разрешено ли провозить духи в авиационном багаже, где и сколько их можно брать, как правильно упаковывать и т.д.

Можно ли брать духи в ручную кладь?

Как известно, ручной кладью называют небольшую сумку или чемодан, который пассажир может взять с собой в салон самолета. Для ее содержания существуют строгие требования, чтобы предотвратить нарушения безопасности на борту.

Когда речь идет о том, можно ли перевозить духи в самолете в ручной клади, в большинстве случаев ответ будет положительным. Но в то же время существует ряд ограничений по объему духов. То же касается всех жидкостей, аэрозолей и гелей.

Каков допустимый объем духов для ручной клади?

Пассажир может перевозить флакон парфюмерии (гель, аэрозоль или другую жидкость) в ручной клади, если он не превышает максимальный объем 100 мл или 3,4 унции. Это ограничение известно обычно 3-1-1 для жидкостей, введенное Управлением транспортной безопасности США (TSA). Со временем большинством аэропортов мира было решено придерживаться этого правила.

Разрешено ли провозить духи в зарегистрированном багаже?

Духи в багаже ограничены в объеме и нуждаются в хорошей упаковке. Источник: Image Freepik

На этот вопрос можно ответить утвердительно, но, как и в случае с ручной кладью, для перевозки парфюмерии в зарегистрированном багаже также существуют важные ограничения.

Пассажир сдает багаж на стойке регистрации для транспортировки в грузовом отсеке самолета. В таком случае ограничения обычно менее жесткие, чем для ручной клади, однако пассажиру обязательно следует соблюдать ряд правил. Это касается ограничений на легковоспламеняющиеся жидкости, к которым относятся и духи.

Каков допустимый объем духов в зарегистрированном багаже?

Обычно в багаж можно положить флакон духов большего объема, чем в ручную кладь. Согласно действующим во всем мире правилам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) в зарегистрированном багаже разрешено провозить контейнер с духами и подобными веществами объемом до 500 мл или 17 унций.

Чтобы избежать задержек на контрольно-пропускном пункте или возможной конфискации, следует заранее проверить правила вашей авиакомпании, которые можно найти на ее официальном сайте, чтобы узнать актуальную информацию о том, разрешено ли перевозить парфюмерию в самолете и какое количество можно взять в зарегистрированный багаж.

Сколько духов можно взять на борт самолета?

В зависимости от того, где именно пассажир планирует перевозить духи, разрешенное к провозу количество может отличаться.

Духи в ручной клади

Общие правила перевозки духов в ручной клади соответствуют уже упомянутой формуле 3-1-1. Она позволяет перевозить контейнеры с жидкостями, аэрозолями и гелями, объем каждого из которых не превышает допустимые 100 мл (3.4 унции). Каждый контейнер должен быть помещен в прозрачный пластиковый пакет с застежкой типа zip-lock, максимальная емкость которого составляет 1 литр (1 quart). Каждый пассажир может взять только один такой пакет. Поэтому общий объем духов, разрешен в ручной клади, ограничивается 100 мл (3.4 унции).

Духи в зарегистрированном багаже

IATA регулирует перевозку опасных грузов (DGR), в том числе и то, можно ли брать духи в самолет. Согласно этим правилам, духи разрешено перевозить в зарегистрированном багаже при определенных условиях. Во-первых, как и для ручной клади, существует ограничение по объему: каждый контейнер не должен превышать 500 мл (17 унций). Во-вторых, общее количество духов не должно превышать 2 литра или 2 кг. Это касается всех туалетных принадлежностей, включая духи, одеколоны и подобную продукцию.

Международно применяется максимальный предел в 2 литра для таких средств как духи и подобные аксессуары, которые классифицируются как опасные грузы. Поскольку большинство авиакомпаний мира соблюдают правила безопасности IATA, лимиты на такие продукты обычно схожи между авиаперевозчиками. Но если вы сомневаетесь и боитесь, что духи могут конфисковать, проконсультируйтесь с авиакомпанией, стоит ли класть духи в ручную кладь или чемодан.

Как правильно упаковывать духи для перелета?

В пути с парфюмерией могут возникнуть неприятные ситуации: они могут пролиться, сломаться механизм распыления или повредиться сам флакон. Поэтому стоит обратить внимание на то, как упаковывать духи для транспортировки в самолете, чтобы не повредить их и не нарушить правила авиационной безопасности.

Как уже отмечалось, для ручной клади контейнер с парфюмерией объемом не более 100 мл следует поместить в прозрачный пластиковый пакет с застежкой вместимостью 1 литр. Кроме того, желательно дополнительно защитить контейнер, например, укутав его полотенцем, одеждой или воздушно-пузырчатой пленкой. Конечно же, перед упаковкой духов убедитесь, что флакон плотно закрыт.

Если вы не знаете, как перевозить духи в зарегистрированном багаже, соблюдайте аналогичные меры предосторожности, с единственным отличием – допустимый объем не должен превышать 500 мл. С чемоданами в багаже могут случаться удары, встряхивание и прочее во время полета, поэтому кроме пленки, слоя одежды и пакета подстрахуйтесь еще одним способом. Поместите духи в центр чемодана так, чтобы они были окружены со всех сторон другими вещами, обеспечив таким образом необходимую смягчение. Это повысит шансы, что флакон не разобьется в пути.

Можно ли провозить духи из duty free в самолете?

Храните чек на товары с duty-free. Источник: Image senivpetro/Freepik

Духи, приобретенные в зоне duty free, можно брать на борт. Однако и в этом случае существуют ограничения.

Товары duty free - это покупаемые в беспошлинных магазинах, расположенных в международных аэропортах. Духи, которые продаются в этих магазинах, разрешено брать в самолет, поскольку они отвечают требованиям безопасности, установленным аэропортами и авиакомпаниями.

Кроме того, когда вы покупаете духи в магазине duty free, консультант или продавец упаковывает ваш товар в пакет со специальной защитой от раскрытия – STEB (Secure Tamper Evident Bag). Он показывает, была ли открыта покупка после упаковки. Продавец также выдает чек на покупку. Его нужно сохранить, поскольку его попросят предъявить на контрольно-пропускных пунктах, чтобы подтвердить, что вы приобрели эти товары в магазинах duty free за последние 48 часов.

Правило о перевозке жидкостей объемом не более 100 мл или 3.4 унции в ручной клади не касается товаров duty free, в том числе духов. Но если вам предстоит пересадка в другой стране, где могут действовать другие правила, возможно, придется переместить их в зарегистрированный багаж.

Почему нельзя брать большие флаконы в самолет?

Фактор, ограничивающий объем духов как в ручной клади, так и в зарегистрированном багаже – это безопасность самолета и пассажиров. При полёте изменяется давление в салоне, и в такой ситуации большие объемы жидкости в больших бутылках и флаконах могут потенциально протечь или разлиться. Также считается, что большие флаконы можно использовать как оружие, поэтому правила относительно объема являются такими строгими.

Почему жидкости ограничены в самолете?

После нескольких попыток осуществить террористические атаки с использованием жидких взрывчаток правила о том, можно ли перевозить духи в самолете, ужесточились из соображений безопасности. Один из самых известных случаев произошел в 2006 году, когда была сорвана попытка теракта с использованием жидких взрывчатых веществ, пытавшихся провезти из Великобритании в Канаду и США в ручной клади.

В ответ на этот инцидент авиационные органы безопасности по всему миру ввели новые правила, ограничивающие количество жидкостей, каждый пассажир может взять с собой на борт самолета. Есть некие исключения из этих правил. К ним относятся детское питание, лекарство и некоторые предметы первой необходимости.