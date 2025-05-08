Чи можна брати парфуми в літак: від обмежень обʼєму та правил безпечного пакування до умов перевезення парфумів із зони duty-free

Пакування валізи — одна з найцікавіших і водночас найтриваліших частин підготовки до подорожі. Особливо якщо ви не впевнені, які речі можна взяти в ручну поклажу або багаж, а від яких доведеться відмовитися на контролі безпеки. Авіаційні правила регулюють усе, що ви можете взяти з собою на борт — від їжі та особистих речей до засобів гігієни, аби ваша подорож проходила без зайвих ускладнень у аеропорту. Серед частих запитань — чи можна брати з собою парфуми в літак.

Ми спробуємо детально пояснити все про цей предмет у вашому багажі. Цей гід відповість на запитання, чи дозволено провозити парфуми в авіаційному багажі, де і скільки їх можна брати, як правильно упаковувати тощо.

Чи можна брати парфуми в ручну поклажу?

Як відомо, ручною поклажею називають невелику сумку або валізу, яку пасажир може взяти із собою в салон літака. Для її вмісту існують суворі вимоги, аби запобігти порушенням безпеки на борту.

Коли йдеться про те, чи можна перевозити парфуми в літаку в ручній поклажі, у більшості випадків відповідь буде позитивною. Але водночас існує низка обмежень щодо об’єму парфумів. Те саме стосується всіх рідин, аерозолів та гелів.

Який допустимий об’єм парфумів для ручної поклажі?

Пасажир може перевозити флакон парфумів (гель, аерозоль або іншу рідину) в ручній поклажі, якщо він не перевищує максимальний об’єм 100 мл або 3,4 унції. Це обмеження відоме як правило 3-1-1 для рідин, запроваджене Управлінням транспортної безпеки США (TSA). З часом більшістю аеропортів світу було вирішено дотримуватись цього правила.

Чи дозволено провозити парфуми в зареєстрованому багажі?

Парфуми в багажі обмежені в обʼємі та потребують хорошої упаковки. Джерело: Image Freepik

На це запитання можна відповісти ствердно, але, як і у випадку з ручною поклажею, для перевезення парфумів у зареєстрованому багажі також існують важливі обмеження.

Пасажир здає багаж на стійці реєстрації для транспортування в вантажному відсіку літака. У такому разі обмеження зазвичай менш жорсткі, ніж для ручної поклажі, однак пасажиру обов'язково потрібно дотримуватися низки правил. Це стосується обмежень на легкозаймисті рідини, до яких належать і парфуми.

Який допустимий об’єм парфумів у зареєстрованому багажі?

Зазвичай у багаж можна покласти флакон парфумів більшого об'єму, ніж у ручну поклажу. Згідно з правилами Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), які діють у всьому світі, у зареєстрованому багажі дозволено провозити контейнер з парфумами та подібними речовинами об’ємом до 500 мл або 17 унцій.

Щоб уникнути затримок на контрольно-пропускному пункті або можливої конфіскації, варто заздалегідь перевірити правила вашої авіакомпанії, які можна знайти на її офіційному сайті, щоб дізнатися актуальну інформацію про те, чи дозволено перевозити парфуми в літаку та яку кількість можна взяти у зареєстрований багаж.

Скільки парфумів можна взяти на борт літака?

Залежно від того, де саме пасажир планує перевозити парфуми, дозволена до провозу кількість може відрізнятися.

Парфуми в ручній поклажі

Загальні правила перевезення парфумів у ручній поклажі відповідають уже згаданій формулі 3-1-1. Вона дозволяє перевозити контейнери з рідинами, аерозолями та гелями, об’єм кожного з яких не перевищує допустимих 100 мл (3.4 унції). Кожен контейнер повинен бути поміщений у прозорий пластиковий пакет із застібкою типу zip-lock, максимальна місткість якого — 1 літр (1 quart). Кожен пасажир може взяти лише 1 такий пакет. Тому загальний об’єм парфумів, дозволений у ручній поклажі, обмежується 100 мл (3.4 унції).

Парфуми у зареєстрованому багажі

IATA регулює перевезення небезпечних вантажів (DGR), зокрема й те, чи можна брати парфуми в літак. Згідно з цими правилами, парфуми дозволено перевозити у зареєстрованому багажі за певних умов. По-перше, як і для ручної поклажі, існує обмеження за об'ємом: кожен контейнер не повинен перевищувати 500 мл (17 унцій). По-друге, загальна кількість парфумів не повинна перевищувати 2 літри або 2 кг. Це стосується всіх туалетних засобів, включаючи парфуми, одеколони та подібну продукцію.

Міжнародно застосовується максимальна межа у 2 літри для таких засобів, як парфуми та подібні аксесуари, які класифікуються як небезпечні вантажі. Оскільки більшість авіакомпаній світу дотримуються правил безпеки IATA, ліміти на такі продукти зазвичай подібні між авіаперевізниками. Але якщо ви маєте сумніви та боїтеся, що парфуми можуть конфіскувати, проконсультуйтеся з авіакомпанією, чи варто класти парфуми у ручну поклажу чи валізу.

Як правильно пакувати парфуми для перельоту?

У дорозі з парфумами можуть виникнути неприємні ситуації: вони можуть пролитися, зламатися механізм розпилення або пошкодитися сам флакон. Тому варто звернути увагу на те, як пакувати парфуми для транспортування в літаку, щоб не пошкодити їх і не порушити правила авіаційної безпеки.

Як уже зазначалося, для ручної поклажі контейнер із парфумами об'ємом не більше 100 мл слід помістити в прозорий пластиковий пакет із застібкою місткістю 1 літр. Крім того, бажано додатково захистити контейнер, наприклад, обгорнувши його рушником, одягом або повітряно-бульбашковою плівкою. Звичайно ж, перед пакуванням парфумів переконайтеся, що флакон щільно закритий.

Якщо ви не знаєте, як перевозити парфуми в зареєстрованому багажі, дотримуйтесь аналогічних запобіжних заходів, з єдиною відмінністю — допустимий об’єм не повинен перевищувати 500 мл. Із валізами у багажі можуть траплятися удари, струшування та інше під час польоту, тому, крім плівки, шару одягу та пакета, підстрахуйтеся ще одним способом. Помістіть парфуми в центр валізи так, щоб вони були оточені з усіх боків іншими речами, забезпечивши таким чином необхідне пом’якшення. Це підвищить шанси, що флакон не розіб’ється в дорозі.

Чи можна провозити парфуми з duty free в літаку?

Зберігайте чек на товари з duty-free. Джерело: Image senivpetro/Freepik

Парфуми, придбані в зоні duty free, можна брати на борт. Проте й у цьому випадку існують обмеження.

Товари duty free — це ті, що купуються в безмитних магазинах, розташованих в міжнародних аеропортах. Парфуми, які продаються в цих магазинах, дозволено брати в літак, оскільки вони відповідають вимогам безпеки, встановленим аеропортами та авіакомпаніями.

Крім того, коли ви купуєте парфуми в магазині duty free, консультант або продавець упаковує ваш товар у пакет зі спеціальним захистом від розкриття — STEB (Secure Tamper Evident Bag). Він показує, чи було відкрито покупку після запакування. Продавець також видає чек на покупку. Його потрібно зберегти, оскільки його попросять пред’явити на контрольно-пропускних пунктах, щоб підтвердити, що ви придбали ці товари в магазинах duty free протягом останніх 48 годин.

Правило про перевезення рідин об'ємом не більше 100 мл або 3.4 унції в ручній поклажі не стосується товарів duty free, зокрема парфумів. Але якщо попереду вас чекає пересадка в іншій країні, де можуть діяти інші правила, можливо, доведеться перемістити їх у зареєстрований багаж.

Чому не можна брати великі флакони в літак?

Фактор, який обмежує об’єм парфумів як у ручній поклажі, так і в зареєстрованому багажі — це безпека літака та пасажирів. Під час польоту змінюється тиск у салоні, і в такій ситуації великі об’єми рідини у великих пляшках і флаконах можуть потенційно протекти або розлитися. Також вважається, що великі флакони можна використати як зброю, саме тому правила щодо об’єму є такими суворими.

Чому рідини обмежені в літаку?

Після кількох спроб здійснити терористичні атаки із використанням рідких вибухівок правила про те, чи можна перевозити парфуми в літаку, стали жорсткішими з міркувань безпеки. Один із найвідоміших випадків стався у 2006 році, коли було зірвано спробу теракту з використанням рідких вибухових речовин, які намагалися провезти з Великобританії до Канади та США в ручній поклажі.

У відповідь на цей інцидент авіаційні органи безпеки в усьому світі запровадили нові правила, що обмежують кількість рідин, які кожен пасажир може взяти з собою на борт літака. Існують деякі винятки з цих правил. До них належать дитяче харчування, ліки та деякі предмети першої необхідності.