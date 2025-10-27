Эстония в фокусе Кремля: Нарва уже оккупирована

Ожидание нападения России на страну Балтии – потому что это близко, территория имела и войск для обороны критически мало – создает особый контекст. Самые вероятные целые армии России – Литва (Сувалкский коридор) или Эстония – небольшая Нарва буквально через короткий мост от России.

53-тысячная Нарва выглядит более вероятной целью, потому что по сути это такой крошечный Донбасс образца 2013-го. "Самый русский город Европы". Там до 90-95% русскоязычных и русскокультурных. Приблизительно половина имеет гражданство РФ (до оккупации СССР пограничная Нарва имела 65% эстонского населения, сейчас – 6%). Значительная часть жителей города – эшелонированные русскими оккупантами русские или их потомки.

Местные жители преимущественно говорят по-русски и поддерживают российскую политику. Они смотрят российские телеканалы, читают российские пропагандистские ТГ-каналы, ежегодно выходят на набережную, чтобы посмотреть концерт в "9 мая", который Россия устраивает именно для них как составляющую идеологической обработки. А в Эстонии сил и желания что-то с этим делать до сих пор не было.

По этому поводу в российском проекте Republic появился интересный пространный материал "Эстонская Нарва на разломе времен". Несколько цитат жителей Нарвы из этой статьи следует привести.

***

Граждане Эстонии из Нарвы Кирилла, его женщина Наталья, дочь Софья. Вся родня Наталии живет в Украине, однако она утверждает: "...я думаю, что Путин все равно прав". Кирилл добавляет: "Мы не против Европы, мы сами живем в Европе, но мы не хотим, чтобы Европа снова становилась нацистской, а там сейчас внуки нацистов у власти".

Родившийся в Нарве Вадим, ИТ-шник из Таллинна, 31 год (т.е. СССР уже не застал): "если бы в Нарве провели опрос, хотят ли нарвитяне, чтобы Россия присоединила их город, то 70% ответили бы утвердительно. Если нас заставляют говорить на эстонском и запрещают российские флаги - это что, демократия?".

***

То есть, де-факто Нарва уже оккупирована Россией. Через язык, через информационный прессинг, через культурные нарративы. Авторы пола о Нарве тоже обозначили эти причины: "Как это произошло? Люди привыкли жить под аккомпанемент российского ТВ, которое ловится в Нарве без проблем и дополнительных инструментов".

Потому никого и не удивит, если вслед за российскими ТГ-каналами туда зайдут и российские танки. "Спасать" очередных русскоговорящих.

Но дело в том, что до российских танков, до прилета "Герани" господствующее большинство граждан любого государства упорно не хочет понимать: "Камеди клаб", Пушкин и Барто, "Ирония судьбы", "Маша и медведь", русский язык — это тоже смертельное оружие Крем. Это то, что убивает людей. Буквально, а не метафорически.