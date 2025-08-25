Книга, которая будет для нас главной в ближайшие 12-18 месяцев

Вот эта книга, похоже, будет для нас главной в ближайшие 12-18 месяцев. Название "Искусство войны и мира" апеллирует к произведениям и Сунь Цзы, и Дональда Трампа. Впрочем, написана она еще до прошлогодних выборов. Один из соавторов, бывший австралийский офицер, ныне американский профессор Дэвид Килкаллен уже знаком украинской аудитории по своей книге "Драконы и змеи", которая, возможно, является лучшим произведением по стратегии за последние годы.

Второй соавтор Грег Миллз, дипломат и исследователь из Южной Африки, на наших территориях менее известен. У каждого из двух есть стопка собственных книг, а совместная работа в них это вторая (первая была посвящена поражению США в Афганистане). африканском регионе Сахель и т.д.).

Вывод, что характер войны глубоко и принципиально меняется на наших глазах, не новый. Авторы подробно рассматривают, что с этим делать и как добиваться победы в современной войне. Но не война является основной темой книги, а мир. В фокусе внимания соавторов, вместе и отдельно побывавших почти во всех горячих точках планеты, самый сложный вопрос: как перейти от войны к миру. К сожалению, удовлетворительно решить эту проблему удается очень редко. Как бы парадоксально это ни звучало, переход от войны к миру требует гораздо более сложных усилий, чем ведение войны и достижение победы.

Даже полноценную военную победу конвертировать в политическую победу и установление мира очень тяжело, а что уж говорить о противостоянии, где ни одна из сторон не соглашается на поражение. Это требует от политиков, дипломатов, военных и целых обществ, а также международных посредников чрезвычайных скоординированных усилий.

Полная и безоговорочная капитуляция одной из сторон является исключением, чрезвычайной редкостью в историях войн, и пусть нас не сбивает с толку хорошо нами известная Вторая мировая. Гораздо чаще войны завершаются переговорами, поэтому искусство их провести так, чтобы война действительно закончилась, сложно и недостаточно изучено. То, что наконец-то мир удается установить, является чудом лидерства, мастерства и сотрудничества.

Жизнь и смерть каждого и каждой из нас зависит от того, удастся ли Украине овладеть этим мастерством. Наконец, от умения устанавливать мир в хаотическом мультиполярном мире зависит судьба человечества.