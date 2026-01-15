Что нужно сделать, чтобы преодолеть коррупцию

Последние несколько лет я по мере возможностей старался понять, почему некоторым странам удалось преодолеть коррупционные кризисы, а нам нет. Ниже я очень кратко изложу итоги своих исследований.

1. Борьба с коррупцией у нас свелась исключительно к двум вещам: созданию антикоррупционных органов и калькированию правильных мировых практик без всякого понимания, почему эти практики и институты работают или не работают в мире. У нас сложилась парадоксальная ситуация: с точки зрения законодательства мы мало чем уступаем наименее коррупционным странам мира. Но при этом остаемся очень коррупционной страной.

2. Борьба с коррупцией во всем мире имеет примерно такую формулу: пакт элит + нулевая точка (отправная точка, которая является пределом отсечения старых проблем) + доверие к правоохранительной системе, борющейся с коррупцией + культура публичного осуждения + неотвратимость наказания.

3. Что такое пакт элит? Это всегда договоренность первого лица государства с определенным кругом влиятельных людей. В Португалии Салазара это была договоренность с правящей верхушкой, у Саакашвили была договоренность с Бендукидзе, министром внутренних дел, прокурором и еще несколькими льдами. В Японии это был консенсус верхушки правящей партии. Одним словом, это всегда договоренность относительно небольшой группы людей, которая причастна к власти, но готова бороться с коррупцией.

4. Очень важна при этом нулевая точка. Где-то это так называемая нулевая декларация и налоговая амнистия, где-то это закон о злодеях в законе. Но нулевая точка имеет сверхважную функцию: человек имеет право очиститься от прошлого, понимая, что его (ее) не будут догонять за грехи двадцатилетней давности. Другие пункты, думаю, не нуждаются в пояснении.

5. Каковы обязательные элементы реальной борьбы с коррупцией?

- Коррупция – это всегда схема. Просто для понимания. Перед 2022 годом в Институте будущего мы вместе с Игорем Тышкевичем закончили большое исследование коррупции на таможне. Так вот наша таможня, которая составляет не менее 10% всего коррупционного оборота – это всего 12 схем, которые можно минимизировать за 1-3 года. 80% коррупции Украины - это примерно 100 схем, которые, при желании, можно преодолеть относительно короткий промежуток времени.. Но у нас нет сегодня государственного аналитического центра, который бы обнаруживал эти схемы и давал выводы, что с этим делать и мониторил создание новых схем. По логике - это должны быть НАПК и Счетная палата. Но их роль явно меньше, чем это могло бы быть.

– Очень простая налоговая система с микроскопическим вмешательством чиновника. Ибо плохая налоговая система является одним из главных источников коррупции во всем мире. Наша налоговая система и система администрирования налогов являются непосредственным источником коррупции и злоупотребления всех силовиков при возбуждении уголовных производств. И здесь вопрос не в ФЛПах, а в целостной, очень сложной и нелогичной налоговой системе Украины.

– Скандал равна реформа. Борьба с коррупцией предполагает регулярные скандалы, которые должны завершаться обязательной работой над ошибками. Проще говоря, если мы знаем, что "Прозрательно" давно перестало быть панацеей для госзакупок, нужно его менять, а не держаться за него, как за священную корову.

- Есть еще два важных элемента: доверие к правоохранительным органам (у нас не превышает 30%) и культура неприятия коррупции даже ad hoc. У нас ad hoc сведен к фанатскому движению (свои честные правоохранители и чужие продажные).

Вместо вывода: нынешняя система борьбы с коррупцией – это прежде всего "прореживание" элит без создания новых правил игры. (возвращаемся к формуле по п.1). Как результат: общество дает мандат на это "прореживание", не веря, что что-то изменится, а элиты не готовы к переменам. К сожалению, пока это замкнутый круг.

Можно ли преодолеть 90% коррупции за 5 лет? Безусловно, да. Просто нужно хорошо проанализировать формулу борьбы с коррупцией и претворить ее в жизнь.