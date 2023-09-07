Авто из Европы, Америки и Канады: как выбрать лучшее?

Сегодня тысячи наших соотечественников уже успели оценить преимущества приобретения подержанного автомобиля непосредственно из США, Канады или одной из европейских стран. Плюсов здесь и правда, немало – доступные цены, отличная комплектация, а ещё – возможностьпроверить авто по вин коду США и других стран. А какое направление выбрать для поиска оптимальной модели? Давайте поразмыслим.

Авто из США: мощь и отличная цена

Основные преимущества авто из Соединенных Штатов – демократичная стоимость в сочетании с впечатляющими размерами и мощными моторами. В числе наиболее популярных американских автомобилей – культовые Jeep, Chevrolet, Ford, и конечно, Dodge. Эти машины превосходно проявляют себя в условиях бездорожья и будут отличным выбором для того, кто планирует проводить много времени в дальних поездках.

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Заказывая машину в США, почти всегда можно выбрать автомобиль в оптимальной комплектации, поскольку выбор на вторичном авторынке превосходит самые смелые ожидания. Однако, нужно быть готовым к тому, что ваш автомобиль из США будет не самым экономичным, а его ремонт и обслуживание будет связано с определенными сложностями.

Авто из Канады: экологичность и экономия горючего

Следует признать, что автомобили из этой страны не настолько популярны, как машины, приобретенные на вторичном рынке США или Европы. Тем не менее, и среди канадских авто можно найти множество интересных вариантов, особенно, для поклонников экологически безопасных транспортных средств – набирающих популярность электромобилей и гибридных моделей. Они известны не только минимальным уровнем выбросов, загрязняющих атмосферу, но и своей экономичностью, что крайне важно в современном мире. В числе наиболее популярных моделей – Electra Meccanica, Magna, а также – Bombardier.

Однако, при всех неоспоримых преимуществах, канадские автомобили не отличаются высокими скоростными показателями и не могут похвастаться супер мощными двигателями, кроме того, это – далеко не идеальный вариант для бездорожья.

Авто из Европейских стран: высокий комфорт и отличное качество

Автомобили из Европы – в числе самых популярных в нашей стране. Их давно оценили, как наиболее комфортабельные и безопасные. Чаще всего украинцы стремятся приобрести BMW, Audi, Volvo, и конечно, Mercedes-Benz –даже несмотря на высокие цены, высокий уровень требований к качеству топлива и дорожного покрытия.

А чтобы избежать мошенничества и реально оценить автомобиля с пробегом, стоит воспользоваться сервисом проверки авто по VIN-коду. Так вы получите наиболее полную и достоверную историю автомобиля.