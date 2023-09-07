Авто з Європи, Америки та Канади: як вибрати найкраще?

Сьогодні тисячі наших співвітчизників вже встигли оцінити переваги придбання автомобіля, що був у використанні, безпосередньо зі США, Канади або однієї з європейських країн. Плюсів тут і справді, чимало – доступні ціни, відмінна комплектація, а ще – можливість перевірити авто з вин коду США та інших країн. А який напрямок обрати для пошуку оптимальної моделі? Давайте поміркуємо.

Авто зі США: потужність та відмінна ціна

Основні переваги авто зі Сполучених Штатів – демократична вартість у поєднанні з вражаючими розмірами та потужними моторами. Серед найбільш популярних американських автомобілів - культові Jeep, Chevrolet, Ford, і звичайно Dodge. Ці машини чудово проявляють себе в умовах бездоріжжя і будуть чудовим вибором для того, хто планує проводити багато часу в далеких поїздках.

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Замовляючи машину в США, майже завжди можна вибрати автомобіль в оптимальній комплектації, оскільки вибір на вторинному авторинку перевершує найсміливіші очікування. Однак, потрібно бути готовим до того, що ваш автомобіль із США буде не найекономічнішим, а його ремонт та обслуговування буде пов'язане з певними складнощами.

Авто з Канади: екологічність та економія пального

Слід визнати, що автомобілі з цієї країни не такі популярні, як машини, придбані на вторинному ринку США чи Європи. Тим не менш, і серед канадських авто можна знайти безліч цікавих варіантів, особливо для шанувальників екологічно безпечних транспортних засобів - електромобілів і гібридних моделей, що набирають популярність. Вони відомі не лише мінімальним рівнем викидів, що забруднюють атмосферу, а й своєю економічністю, що є вкрай важливим у сучасному світі. Серед найпопулярніших моделей – Electra Meccanica, Magna, а також – Bombardier.

Однак, за всіх безперечних переваг, канадські автомобілі не відрізняються високими швидкісними показниками і не можуть похвалитися супер потужними двигунами, крім того, це далеко не ідеальний варіант для бездоріжжя.

Авто з Європейських країн: високий комфорт та відмінна якість

Автомобілі з Європи – серед найпопулярніших у нашій країні. Їх давно оцінили, як найбільш комфортабельні та безпечні. Найчастіше українці прагнуть придбати BMW, Audi, Volvo, і звичайно, Mercedes-Benz – навіть незважаючи на високі ціни, високий рівень вимог до якості палива та дорожнього покриття.

А щоб уникнути шахрайства та реально оцінити автомобіля з пробігом, варто скористатися сервісом перевірки авто за VIN-кодом. Так ви отримаєте найбільш повну та достовірну історію автомобіля.