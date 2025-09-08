Армия бомжей: солдатам негде жить

Хотел бы проинформировать широкие слои украинцев о еще одной проблеме фронта: солдатам негде жить.

Цены на дома и квартиры в прифронтовых районах таковы, что способны съесть боевые и не сравнятся ни с одним элитным регионом Украины: куда там Львову и Киеву! Просят 20, 30, 40 тысяч гривен за обычный сельский дом, где нет воды, где никто не жил (видимо, брезговал) годами – это, к сожалению, норма.

Более того, значительное количество арендодателей вообще открыто отказывают военным на том основании, что они военные. Но это не вызывает какого-либо общественного резонанса и многодневных обсуждений в соцсетях. Военных гонят, как прокаженных, из них лупят три цены – и военные терпят.

Конечно, есть противоположные исключения. Есть патриоты, бесплатно селящие к себе. Есть местные общины, организовавшие работу по помощи военнослужащим с размещением. Но это исключения. В целом государство и местное самоуправление эту боль фронтовиков игнорирует.

Так же этой проблемой не занимается как следует военная вертикаль. Если есть воля у командира воинской части, он что-то пытается сделать. Но в принципе фактические порядки в армии не предусматривают такую обязанность. Проблемы солдат с поселением решают сами солдаты.

Но ведь в нынешних условиях старые уставы уже не актуальны! Старая система предполагала, что военные будут жить централизованно – например, в зданиях детсадов или школ или других государственных учреждений. Но с развитием дальнобойных средств поражения эта отсталая практика стоила украинскому народу тысячи утраченных воинских жизней, а бюджета – миллиардов компенсации семьям погибших.

(И, кстати, следует сейчас регулярно проводить аудит, не концентрируют ли личный состав начальники, не руководствуются ли старыми уставными требованиями? Но это отдельная болезненная тема)

Поэтому нужно рассредоточиваться, следует жить группами в пределах отделения. Это требование нынешних условий войны, а не блажь.

А много ли воинских частей, которым их начальство (эти все ОТУ, ОСУВ и тд) способствует мгновенному расселению их личного состава? Многие командировки обеспокоены этим, когда им на голову летит куча других задач?

Вместе с тем, вероятно, миллионы квадратных метров жилья стоят свободные рядом. Их никто и не думает передавать военным. Это квартиры и дома тех, кто сбежал к россиянам или уехал за границу к европейцам. Их трогать нельзя!

Как только кто-то из военных занимает такое жилье, с удивлением обнаруживает для себя, что в данной местности существует местная полиция, охраняющая священную частную собственность.

Доходит до анекдотичного. У автора этих строк есть знакомые, сражавшиеся за населенный пункт, восточно-северный край которого уже атаковала российская пехота. В то время при попытке занять дом на западной части городка к ним под обстрелами прибыл участковый (!), чтобы сообщить о запрете такого самовольного заселения.

Как вы уже догадались, впоследствии россияне оккупировали этот поселок вместе со всей уцелевшей недвижимостью.

(справедливости совета, иногда полиция способствует, но это скорее вопреки принятым порядкам)

***

Самое печальное, что действительно законодательная база для обеспечения существует, просто ее никто не хочет использовать.

Закон "О правовом режиме военного положения" прямо предусматривает такую вещь, как квартирная повинность. Все граждане Украины могут обязать размещать у себя военнослужащих, полицейских, беженцев.

Этот закон, если его применять, решит проблему квартиры раз и навсегда.

Просто начальники всех уровней не хотят на себя никакой ответственности, чтобы его использовать, придумают басни о недостаточных механизмах для реализации его положений.